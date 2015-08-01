۱/۵ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی مرزبانی استان، سردار رهام بخش حبیبی در این باره اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی سراوان با داشتن اطلاعات کافی از دپوی یک محموله سنگین مواد مخدر در یکی از روستاهای مرزی توسط قاچاقچیان و برنامه ریزی برای انتقال آن در فرصتی مناسب به عمق کشور بلافاصله با هوشیاری کامل به تشدید کنترل نوار مرزی و مناطق شناسایی شده پرداختند.

وی افزود: نیروهای مرزبانی پس از ساعتی پایش دقیق، ضمن در اختیار گرفتن کنترل کامل منطقه موفق شدند در اقدامی هوشیارانه محل اختفا و دپوی مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی را شناسایی کنند.

فرمانده مرزبانی استان بیان کرد: مرزداران با دستور مقام قضائی و رعایت موازین شرعی وارد منزل مورد نظر شدند و درنهایت ضمن توقیف دو دستگاه خودرو تویوتا و یک دستگاه پژو مقدار یک تن و ۲۸۱ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۲۱۹ کیلوگرم حشیش به همراه مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات که به صورت ماهرانه ای درون خودرو ها جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.