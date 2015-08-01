۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۰۶

کارگاه «تصویرسازی خلاق» با حضور کاریکاتوریست محبوب اینستاگرام

فرهنگسرای انقلاب اسلامی با حضور مجید خسروانجم، طراح و کاریکاتوریست کارگاه یک روزه «تصویرسازی خلاق» برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای انقلاب اسلامی، در این کارگاه که یکشنبه یازدهم مرداد برگزار می شود، علاقمدان به طراحی و کاریکاتور می توانند به رایگان شرکت کنند و پس از سطح بندی برای دوره ۱۰ جلسه ای تصویرسازی و کاریکاتور ثبت نام کنند.

مجید خسروانجم درباره این دوره ها نوشت: فکر می کنم این دوره ۱۰ جلسه ای با تمام کلاس های تصویرگری و تصویرسازی که تا حالا دیده ایم متفاوت باشد. قرار است که دور هم تمرین کنیم تا جور دیگری ببینیم و جور دیگری نقش بزنیم تا حال خودمان و اطرافیانمان بهتر شود. اگر پایه اید و دستی به قلم دارید و علاقه مند به تصویرسازی هستید و وقتتان آزاد است و حال و حوصله  تمرین های سخت و شیرین را دارید، بسم الله. تماس بگیرید و ثبت نام کنید.

این کارگاه رایگان یازدهم مرداد ساعت ۱۷ در فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

خسرو انجم، کاریکاتوریست ایرانی که این روزها پدیده اینستاگرام لقب گرفته، متولد سال ۵۷ است و کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه هنر دارد. اولین کاریکاتور خود را در ۱۵ سالگی طراحی می کند. دو کاریکاتور «روز پدر» و «گرد و خاک خوزستان» از مشهورترین آثار او به شمار می رود. نویسندگی و سردبیری یکی از پرشنونده ترین برنامه های رادیویی به نام «مکس ۹۵» در کارنامه فعالیت های او به چشم می خورد.

علاقمندان برای ثبت نام می توانند به فرهنگسراي انقلاب اسلامي واقع در بزرگراه شهيد نواب صفوي، تقاطع پل كميل، ابتداي كميل شرقي مراجعه کنند.

