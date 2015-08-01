همدان قابلیت تبدیل شدن به پایلوت طب سنتی را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، ریحان سروش مقدم عصر شنبه در دیدار هیئت ازبکستانی با بیان اینکه همدان قابلیت آنرا دارد که به عنوان پایلوت طب سنتی معرفی شود، گفت: با توجه به شرایط و ظرفیت موجود همدان باید پایلوت طب سنتی کشور باشد.

وی با بیان اینکه پیگیری ها برای راه اندازی نخستین بیمارستان طب سنتی کشور درهمدان در حال انجام است، گفت: طب سنتی فقط علم پزشکی نیست بلکه فرهنگ زندگی، شیوه رفتار و ارتباط است.

سروش مقدم با بیان اینکه متاسفانه طب سنتی در تاریخ فراموش شده اما تلاش ها برای احیا آن در دستور کار است، گفت: برای تحقق این امر باید از تمام ابزار های موجود از جمله منابع مکتوب استفاده کنیم تا یادگار بوعلی سینا در دیار هگمتانه حاکم شود و دوباره یاد بوعلی را زنده کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با اشاره به اینکه طب سنتی به سلامت افراد کمک می کند، عنوان کرد: با طب سنتی بسیاری از بیماری ها ریشه کن خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۶۵۸ گونه گیاه دارویی در همدان شناسایی شده و باید از نظر اقتصادی بر روی آن کارشود، افزود: تنوع گیاهی در همدان بسیار است اما مشکل در شناسایی این گیاهان دارویی همچنان پابرجاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: باید از تجربیات و فضای اشتراک بین دو کشور ایران و ازبکستان استفاده کنیم تا ارتباط بهتری بین دو کشور ایجاد شود که این مقوله نیز به توسعه گردشگری بین ایران و ازبکستان کمک خواهد کرد.

سروش مقدم ادامه داد: ارتباط بیشتر بین دو کشور زیرساخت های گردشگری به خصوص گردشگری سلامت و تندرستی را ارتقا خواهد داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با شاره به اینکه همدان ۱۸۰۰ جاذبه تاریخی و طبیعی دارد و بسیاری ازاین جاذبه ها ثبت ملی شده است، گفت: زمینه های خوبی برای ارتباط فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه طب سنتی یک فرهنگ است و باید روی آن کار شود، افزود: روز ولادت بوعلی به عنوان روز فرهنگی همدان نامگذاری شده و هرساله برای این روز برنامه ریزی می شود که این روز، ازسال قبل به دهه فرهنگی تبدیل شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه آرامگاه بوعلی نماد همدان است، گفت: این آرامگاه ارزشمند یک مرکز فرهنگی مذهبی شناخته شده است.

رئیس فرهنگستان طب سنتی ازبکستان نیز گفت: باید برای تقویت ارتباط بین دو کشور تلاش کنیم تا از فضاهای موجود استفاده شود.

دکترمحمد همرایف گفت: بیشترشدن رابطه بین دو کشور به رابطه فرهنگی بین دو کشور کمک می کند و باید این ارتباط بیشتر شود.

در پایان این دیدار هدایایی از طرف سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان به رسم یاد بود به هیئت ازبکستان اهدا شد.