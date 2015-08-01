هلاکت ۵۰ تکفیری در استان لاذقیه/ تشدید درگیریها در حومه حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، جنگنده های ارتش سوریه به حملات هوایی خود علیه مواضع و مراکز وابسته به تکفیریها در استان لاذقیه ادامه دادند.

بر اساس این گزارش، مناطق «دویرشان» و «الروضه» واقع در لاذقیه توسط جنگنده های ارتش سوریه بمباران شد.

به دنبال بمباران گسترده این مناطق، ۵۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

از سوی دیگر، منابع سوری از تشدید درگیری ها میان نظامیان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری داعش در روستای «أم شرشوح» حمص خبر می دهند.

در جریان این درگیریها شمار زیادی از تروریست های تکفیری به هلاکت رسیده و برخی دیگر مجروح شدند.

رسانه های عربی اعلام کردند که درگیری ها میان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری در مناطقی از حومه استان حماه همچنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام این رسانه ها، در جریان این درگیریها تاکنون ۴۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده اند.