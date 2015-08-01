۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۳۰

تحولات سوریه؛

هلاکت ۵۰ تکفیری در استان لاذقیه/ تشدید درگیریها در حومه حمص

هلاکت ۵۰ عنصر تکفیری در جریان حملات جنگنده های ارتش سوریه به مواضع آنها در لاذقیه و تشدید درگیریها میان ارتش و تروریست های داعش در حمص از مهمترین اخبار امنیتی سوریه محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، جنگنده های ارتش سوریه به حملات هوایی خود علیه مواضع و مراکز وابسته به تکفیریها در استان لاذقیه ادامه دادند.

بر اساس این گزارش، مناطق «دویرشان» و «الروضه» واقع در لاذقیه توسط جنگنده های ارتش سوریه بمباران شد.

به دنبال بمباران گسترده این مناطق، ۵۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

از سوی دیگر، منابع سوری از تشدید درگیری ها میان نظامیان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری داعش در روستای «أم شرشوح» حمص خبر می دهند.

در جریان این درگیریها شمار زیادی از تروریست های تکفیری به هلاکت رسیده و برخی دیگر مجروح شدند.

رسانه های عربی اعلام کردند که درگیری ها میان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری در مناطقی از حومه استان حماه همچنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام این رسانه ها، در جریان این درگیریها تاکنون ۴۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده اند.

