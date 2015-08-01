به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خیر نبینی سعیده» به كارگردانی مهیار هزارجریبی از استان مازندران و نمایش «آقای قاضی صدای مرا میشنوید» به كارگردانی حسن سبحانی از استان هرمزگان از روز ۱۲ مرداد به ترتیب در تماشاخانههای «مهر» و «ماه» حوزه هنری روی صحنه میروند.
نمایش «خیر نبینی سعیده» نوشته فرهاد نقدعلی و به كارگردانی مهیار هزارجریبی، روایت بداقبالیهای فردی به نام خلیل است كه هر لحظه از زندگیاش به دلیل یك جابهجایی ساده در نقطه ابتدایی تولدش، با بدبیاری و كم شانسی روبهرو میشود.
این نمایش از ۱۲ تا ۱۶ مردادماه ساعت ۱۸ در تماشاخانه ماه حوزه هنری میزبان علاقهمندان است.
همچنین نمایش «آقای قاضی صدای مرا میشنوید» نوشته مرتضی شاهكرم و به كارگردانی حسن سبحان، داستان قاسم از بازماندگان جنگ را روایت میكند كه خود را در دادگاهی محاكمه كرده و به عبارتی زندگی خود را مرور میكند.
این نمایش نیز از ۱۲ تا ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۹ در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه خواهد رفت.
نخستین رپرتوآر «ماه تئاتر استانها»، شامل اجرای هفت نمایش از تولیدات منتخب مراكز استانی حوزه هنری است كه از ۵ تا ۳۰ مردادماه در تماشاخانههای «مهر» و «ماه» برگزار میشود. تماشاخانههای «ماه» و «مهر» در ساختمان مركزی حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه واقع اند.
