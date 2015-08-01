مجلس آماده دریافت پیشنهادات برای اصلاح قوانین محیط زیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست بررسی تخصصی مشکلات محیط زیستی استان گیلان که عصر شنبه با حضور جمعی از فعالان محیط زیست و مدیران سازمان محیط زیست گیلان برگزار شد، غلامعلی جعفرزاده اظهار کرد: تاکنون درباره اصلاح قوانین محیط زیستی پیشنهادی مطرح نشده اما این آمادگی در مجلس وجود دارد که پیشنهادات درباره اصلاح قوانین موجود را دریافت کند.

وی با بیان اینکه حوزه بهداشت در بخش تامین اعتبار با مشکل مواجه نیست، افزود: برخی از مشکلات موجود در بخش بهداشت و درمان ناشی از سوء مدیریت است.

جعفرزاده با تشکر از برگزارکنندگان این جلسه ابراز امیدواری کرد که نشست های هم اندیشی با فعالان حوزه محیط زیست ادامه داشته باشد.

همچنین در ادامه این نشست، رئیس اداره پایش اداره کل محیط زیست گیلان با بیان اینکه فقط ۳۴ درصد از مساحت گیلان جلگه ای است، اظهار کرد: ۹۰ درصد از فعالیت ها در بخش جلگه استان انجام می شود.

احسان الله شکری با بیان اینکه ظرفیت بارگذاری این بخش تمام شده، افزود: ادامه فعالیت ها در این بخش با تخریب بیشتر همراه خواهد بود.

وی یکی از معضلات اصلی شهر رشت را پسماند فاضلاب دانست و گفت: از ۲۲ بیمارستان دولتی تنها چهار بیمارستان دارای تصفیه خانه هستند و در بخش خصوصی نیز از ۹ بیمارستان، چهار بیمارستان از فعالیت تصفیه خانه برخوردارند.

شکری فاضلاب های بیمارستانی را سرطان زا برشمرد و ادامه داد: بیمارستان های شهرستان رودسر، املش و شفت بدون داشتن تصفیه خانه و دستگاه امحا زباله افتتاح شده اند در حالی که آسیبی که فعالیت این بیمارستان ها به مردم وارد می کند، غیرقابل اجتناب است.

رییس اداره پایش محیط زیست گیلان همچنین با اشاره به بخش صنعتی استان اعلام کرد: از ۲۳ شهرک صنعتی استان تنها هفت شهرک صنعتی دارای تصفیه خانه هستند و بخشی از تخریب تالاب ها و رودخانه ها به دلیل ورود پساب های واحدهای صنعتی است.

وی فاضلاب بخش خانگی رشت را نیز معضل دیگر مرکز استان دانست که برای ساماندهی آن به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در همین نشست، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت نیز با اشاره به لندفیل سراوان گفت: سراوان با مشکلات بسیاری مواجه است و ضرورت وجود لندفیل جدید در آن به شدت احساس می شود.

مرتضی عاطفی همچنین وجود تصفیه خانه سراوان برای کنترل شیرابه زباله های سراوان را مهم دانست و اظهار کرد: قطع درختان از نگاه سازمان و فعالان محیط زیست امری مذموم است اما به دلیل نجات جان هزاران انسان و درخت دیگر باید نسبت به قطع بخشی از درختان سراوان و ایجاد تصفیه خانه اقدامات لازم صورت گیرد.

در پایان این نشست که توسط موسسه سبزکاران بالان برگزار شد، فعالان تشکل های مردم نهاد محیط زیست گیلان به بیان مشکلات محیط زیستی استان از جمله آلودگی های تالاب انزلی، تالاب بوجاق و امیر کلایه، درختان قطع شده خیابان های رشت و مدیریت پسماند و سد شفارود پرداختند.