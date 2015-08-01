۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۲۴

به همت جمعی از جوانان؛

کمپین مردمی «سوزاندن بیرق شیطان» در فضای مجازی فعال شد

کمپین مردمی «سوزاندن بیرق شیطان»، به همت جمعی از جوانان و با هدف نمایش جلوه‌های خشم مردم ایران از استکبار جهانی و سلطه آمریکا، در فضای مجازی فعال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سخنان مقام معظم رهبری درماه رمضان امسال و در دیدار با دانشجویان مبنی بر اینکه «مبارزه با استکبار و نظام سلطه، براساس مبانی قرآنی، هیچگاه تعطیل‌پذیر نیست و امروز آمریکا کامل‌ترین مصداق استکبار است»، جمعی از جوانان فعال در فضای مجازی، کمپینی را با عنوان «#سوزاندن- بیرق- شیطان» ایجاد کردند.

در پیام منتشر شده از این جوانان در فضای مجازی  آمده است: «این حرکت بزرگ بر آن است که در ایام کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد علیه ملت ایران که با برنامه‌ریزی و نقش‌آفرینی آژانس اطلاعاتی آمریکا و انگلیس پی‌ریزی شد، با ایجاد حرکتی مردمی بار دیگر جلوه‌هایی از خشم و انزجار همیشگی ملت بزرگ ایران علیه مستکبرین عالم و در راس آن دولت آمریکا را به جهانیان و ملت‌های منطقه به نمایش بگذارد.

علاقه مندان برای پیوستن به کمپین #سوزاندن- بیرق- شیطان می‌توانند تنها با به آتش کشیدن تصویری از پرچم آمریکا (در اندازه کاغذ ) در شهر و محل زندگی خود و به اشتراک گذاشتن آن تصویر در شبکه های اجتماعی و پیوستن به صفحه رسمی پویش به آدرس https://instagram.com/burningsatanflag انزجار و خشم بی‌پایان خود را از استکبار، به دید جهانیان بگذارند».

تاریخ آغاز این پویش، از ۸ مرداد ماه (دو روز پیش) و آدرس آن به شرح زیر اعلام شده است؛

burningsatanflag@gmail.com

 

