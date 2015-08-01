آمادگی بخش خصوصی مازندران برای حضور در نمایشگاههای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر شامگاه شنبه در نخستین جلسه کمیسیون مشترک بازرگانی و گردشگری اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه برای حمایت جدی بخش خصوصی مسئولیت اتاق بسیار سنگین است، اظهارداشت: با حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه اکتائو قزاقستان به منظور ارائه اقدامات خوب و دستاوردهای مناسب از این نمایشگاه بوده است.

وی با اشاره به سفر گروه تجاری و هیئت اعزامی به قزاقستان، گفت: برای تحقق اقدامات و ایجاد دستاورد های بخش خصوص در قزاقستان باید تلاش و جدیت صورت گیرد.

مهاجر با اشاره به اینکه با موفقیت بخش خصوصی توسعه و آبادانی استان بیشتر خواهد شد، اذعان داشت: حضور در نمایشگاههای کشورهای مختلف باید خروجی خوبی در بخش اقتصادی استان را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی همواره سعی بر ایجاد فضای مناسب برای بخش خصوصی در نمایشگاههای مختلف دارد، افزود: پس از لغو تحریم کامل اقتصادی مازندران با وجود قابلیت ها و ظرفیت های مناسب آماده حضور در نمایشگاههای کشورهای اروپایی را دارد.

مهاجر با اعلام اینکه استاندار به جد پیگیر توسعه صادرات و بخش اقتصادی مازندران است، افزود: جدیت بخش خصوصی در توسعه صادرات در پیگیری بیشتر اتاق بازرگانی موثر خواهد بود.

همچنین نائب رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه بهترین زمان برگزاری نمایشگاه ساعت ۱۶ الی ۲۲ شب است، گفت: ساعت بازدید نمایشگاه در این زمان به فعالان اقتصادی در ارائه دستاوردها و اقدامات کمک بزرگی خواهد کرد.

احمد حاجیان با بیان اینکه برای حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاههای کشورهای دیگر جمع بندی مسائل حقوقی، گمرکی، اطلاعات زبان، فرهنگ، دین، مذهب و واحد پول بسیار مهم است، تصریح کرد: این مسائل باید برای حضور بهتر تولید کنندگان در دستور کار اتاق بازرگانی و مجری برگزار کننده قرار گیرد.

وی بیان کرد: باید یک بررسی جامع برای ورود بخش خصوصی در کشورهای مختلف صورت گیرد که این امر یکی از وظایف اتاق بازرگانی است.

همچنین رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه تولیدات و غرفه های این استان در نمایشگاه قزاقستان قابل قیاس با دیگر کشورها نبوده است، گفت: مازندران با وجود بندر امیرآباد می تواند با قزاقستان در بحث حمل و نقل دریایی رقابت داشته باشد.

سید محمد جعفری با اعلام اینکه باید در جهت اهداف تجاری استان گام برداریم، اظهارداشت: باید عملکرد گروه اعزامی استان در سفر به قزاقستان بازبینی تا در جهت اهداف مختلف تجاری بکار برده شود.

پرواز ساری - آکتائو برقرار می شود

وی بیان کرد: در این سفر بیشتر شرکت های خصوصی منجر به ایجاد انعقاد تفاهم نامه شد که امیدواریم این امر به انعقاد کاری منجر گردد.

جعفری به بسته شدن قرارداد پرواز مستقیم ساری به اکتائو قزاقستان با شرکت هواپیمایی ماهان اشاره کرد.

همچنین رئیس کمیسیون تخصصی گردشگری، سرمایه گذاری نمایشگاههای اتاق بازرگانی مازندران به حضور ۵۰ برند و تولید کننده در نمایشگاه سال جری در قزاقستان اشاره کرد و افزود: در مقایسه با غرفه های دیگر کشورها و استان های دیگر کشورغرفه مازندران در ارائه محصولات مختلف بسیار ممتاز بوده است.

علی تقی پور با بیان اینکه در این نمایشگاه فقط از بخش خصوصی استفاده کرده ایم، تصریح کرد: مازندران ۱۳ غرفه در ۱۸۶ متر مکعب مربع در نمایشگاه قزاقستان حضور داشته است.