  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۳۳

والیبال قهرمانی آسیا؛

دومین برد تیم ب ایران/ قزاقستان هم شکست خورد

دومین برد تیم ب ایران/ قزاقستان هم شکست خورد

تیم ملی والیبال ب ایران در دومین بازی خود در رقابتهای قهرمانی آسیا برابر قزاقستان به برتری دست یافت تا به دومین پیروزی متوالی خود در این تورنمنت دست یابد و با روحیه‌ای خوب آماده پیکار با تایپه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ب ایران شامگاه امروز شنبه در دومین بازی خود در رقابتهای قهرمانی آسیا برابر قزاقستان به میدان رفت و در سه ست متوالی برابر این تیم به پیروزی دست یافت. در این بازی که در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد تیم کشورمان به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۷ بر ۲۵ مقابل حریف خود برنده شد.

شاگردان پیمان اکبری در دیدار نخست خود مقابل کویت برنده شده بود. تیم ب ایران سومین بازی خود را در گروه یک این مسابقات فردا یکشنبه برابر چین تایپه برگزار می‌کند.

نتایج دیدارهای روز شنبه به شرح زیر است:

* سریلانکا صفر - بحرین ۳
* هند صفر - قطر ۳
* چین ۳ - ژاپن یک
* کره جنوی ۳ - تایلند ۲
* تایپه ۳ - کویت صفر
* عمان صفر - پاکستان ۳
* ترکمنستان صفر - استرالیا ۳
 

کد مطلب 2872566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها