دومین برد تیم ب ایران/ قزاقستان هم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ب ایران شامگاه امروز شنبه در دومین بازی خود در رقابتهای قهرمانی آسیا برابر قزاقستان به میدان رفت و در سه ست متوالی برابر این تیم به پیروزی دست یافت. در این بازی که در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد تیم کشورمان به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۷ بر ۲۵ مقابل حریف خود برنده شد.

شاگردان پیمان اکبری در دیدار نخست خود مقابل کویت برنده شده بود. تیم ب ایران سومین بازی خود را در گروه یک این مسابقات فردا یکشنبه برابر چین تایپه برگزار می‌کند.

نتایج دیدارهای روز شنبه به شرح زیر است:

* سریلانکا صفر - بحرین ۳

* هند صفر - قطر ۳

* چین ۳ - ژاپن یک

* کره جنوی ۳ - تایلند ۲

* تایپه ۳ - کویت صفر

* عمان صفر - پاکستان ۳

* ترکمنستان صفر - استرالیا ۳

