۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۲۹

دیدارهای دوستانه بین‌المللی؛

اشتوتگارت با ۴ گل من سیتی را شکست داد/ نتایج خوب نمایندگان آلمان

تیم فوتبال اشتوتگارت در دیداری تدارکاتی برابر منچستر سیتی به بردی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های باشگاهی اروپایی شنبه شب در ادامه دیدارهای پیش فصل خود برابر حریفان به میدان رفتند که در یکی از نتایج جالب کسب شده تیم اشتوتگارت برابر منچستر سیتی با حساب ۴ بر ۲ برنده شد. در این بازی کاستیج (۱۴)، دیداوی (۳۰) و گینژک (۳۶ و ۴۰) برای تیم اشتوتگارت گلزنی کردند و دو گل تیم من سیتی را نیز ایهه ناچو (۸۴) و ادین ژکو (۸۹) به ثمر رساندند.

دیگر تیم‌های آلمانی یعنی لورکوزن، دورتموند، هامبورگ و مونشن گلادباخ هم برابر حریفان خود نتایج خوبی را کسب کردند. نتایج دیدارهای مهم برگزار شده شنبه شب به شرح زیر است:

* آگزبورگ ۵ - تولوز صفر
* کلن ۲ - استوک سیتی یک
* بایرلورکوزن ۳ - کیه وو یک
* دورتموند ۲ - بتیس صفر
* بیرمنگام ۲ - لستر سیتی ۳
* لیدز ۲ - اورتون صفر
* میدلزبورو یک - ختافه صفر
* ردینگ صفر - اسپانیول صفر
* ویگان صفر - بلکبرن ۳
* نیوکاسل صفر - مونشن گلادباخ یک
* اشتوتگارت ۴ - منچستر سیتی 2 
* هامبورگ ۲ - هلاس ورونا یک 
* هانوفر صفر - ساندرلند یک

