طرح ساماندهی مناطق حاشیه نشین خرم آباد ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در جلسه ساماندهی ساماندهی مناطق حاشیه نشین خرم آباد با اشاره به توانمند سازی سه منطقه حاشیه نشن مرکز استان اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بر این است که این مناطق توانمندسازی شوند.

وی با بیان اینکه برای توانمند سازی این مناطق طرح ضربتی اجرا می شود گفت: این طرح ظربتی تحت عنوان ساماندهی این مناطق در دستور کار قرار گرفته شده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ابتدا باید این مناطق ساماندهی شوند گفت: این طرح ظربتی و ساماندهی قرار شده که ظرف ۶۵ روز در مناطق حاشیه نشین خرم آباد اجرایی شود.

بازوند با بیان اینکه امروز ۳۲ روز از تصویب اجرای این طرح می گذرد تصریح کرد: برای اجرای این طرح ۲۲ دستگاه فعال شدند و در مجموع بر اساس جمع بندی های صورت گرفته حدود ۶۰ درصد طرح ساماندهی مناطق حاشیه نشین خرم آباد عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه ما بقی این طرح نیز در مدت زمان یک ماه اجرایی خواهد شد گفت: این طرح ساماندهی که به اتمام رسید طرح اصلی که توانمند سازی مردم این مناطق اجرایی خواهد شد.

استاندار لرستان با بیان اینکه توانمند سازی مردم این مناطق نیز در قالب ایجاد اشتغال، احداث مسکن، ایجاد زیرساختها و ... خواهد بود گفت: در استان لرستان حدود ۱۷ درصد مساحت شهرها مربوط به بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی است.

بازوند عنوان کرد: در این بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی در شهرهایی مانند خرم آباد، دورود، کوهدشت و بروجرد وجود دارند.

وی با بیان اینکه قانون در برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی را الزام کرده که سالانه ۱۰ درصد بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی را احیا و تکمیل کند گفت: متاسفانه در برنامه پنجم توسعه این وزارت خانه قادر نبوده حتی ۲.۵ درصد این میزان را عملیاتی کند.

استاندار لرستان تصریح کرد: در این لرستان نیز وضعیت به همین شکل بوده و اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته است.