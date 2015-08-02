  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۲۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان:

طراحی موزه بزرگ اصفهان به پایان رسید

طراحی موزه بزرگ اصفهان به پایان رسید

اصفهان – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: طراحی اولیه موزه بزرگ اصفهان انجام و برای بررسی نهایی به استانداری اصفهان ارائه شده است.

حجت‌الاسلام حبیب رضا ارزانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بهره‌برداری از موزه بزرگ اصفهان اظهار داشت: در این راستا باید یادآور شوم که اجرای این پروژه بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان است.

وی با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها وظیفه نظارت و طراحی موزه بزرگ اصفهان را بر عهده دارد، افزود: در حال حاضر طراحی این پروژه انجام شده است و طرح برای استاندار اصفهان ارسال شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان اعتباری را برای اجرای پروژه موزه بزرگ اصفهان تخصیص نمی‌دهد، ابراز داشت: تمام هزینه‌های بهره ‌برداری از این پروژه از محل اعتبارات دولتی و استانی تامین خواهد شد که وزارت راه و شهرسازی بیشترین سهم پرداختی را دارد.

وی با اشاره به اینکه هیچ گونه ساخت و سازی برای ایجاد موزه بزرگ اصفهان در کارخانه ریسباف انجام نمی‌شود، ادامه داد: تمام اقدامات مورد نظر مرمتی است و از این رو هزینه‌های بیشتری لازم دارد.

کد مطلب 2872591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها