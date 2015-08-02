طراحی موزه بزرگ اصفهان به پایان رسید

حجتالاسلام حبیب رضا ارزانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بهرهبرداری از موزه بزرگ اصفهان اظهار داشت: در این راستا باید یادآور شوم که اجرای این پروژه بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها وظیفه نظارت و طراحی موزه بزرگ اصفهان را بر عهده دارد، افزود: در حال حاضر طراحی این پروژه انجام شده است و طرح برای استاندار اصفهان ارسال شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان اعتباری را برای اجرای پروژه موزه بزرگ اصفهان تخصیص نمیدهد، ابراز داشت: تمام هزینههای بهره برداری از این پروژه از محل اعتبارات دولتی و استانی تامین خواهد شد که وزارت راه و شهرسازی بیشترین سهم پرداختی را دارد.
وی با اشاره به اینکه هیچ گونه ساخت و سازی برای ایجاد موزه بزرگ اصفهان در کارخانه ریسباف انجام نمیشود، ادامه داد: تمام اقدامات مورد نظر مرمتی است و از این رو هزینههای بیشتری لازم دارد.
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