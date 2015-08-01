مضرات نوشیدنی های شیرین/ شباهت نوشابه و هروئین

به گزارش خبرنگار مهر، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری هامی گویند (CDC)، حدود نیمی از جمعیت ایالات متحده، به خصوص جوانان و نوجوانان، روزانه مقادیر بسیاری نوشیدنی های شیرین مصرف می کنند.

محققان در جدیدترین مطالعه خود تاثیر نوشیدنی های شیرین را بر کارکرد بدن مورد بررسی قرار داده اند.

در یک قوطی نوشابه حدود ۱۰ قاشق چای خوری شکر وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی (WHO) توصیه کرده که در روز بیش از ۶ قاشق چای خوری شکر مصرف نشود.

نوشیدن فقط یک وعده نوشابه در روز میزان بیشتری شکر را می تواند وارد بدن کند.

به این ترتیب، جای تعجب نیست که مصرف نوشیدنی شیرین با مجموعه ای از بیماری ها مرتبط باشد.

دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد اعلام کرده است که افرادی که روزانه ۱ الی ۲ قوطی نوشابه شیرین مصرف می کنند، به احتمال زیاد ۲۶ درصد بیشتر تحت خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ هستند. براساس یک مطالعه در ماه گذشته، در هر سال ۱۸۴۰۰۰ نفر در جهان در اثر مصرف نوشیدنی های شیرین جان خود را از دست می دهند.



شباهت نوشابه با هروئین

محققان این مطالعه می گویند: شیرینی شدید نوشابه به دلیل میزان قند بالای آن اصولاً باید باعث استفراغ در فرد مصرف کننده شود. اما اسید فسفریک موجود در نوشیدنی های شیرین این شیرینی را خنثی می کند، و ما را قادر به خوردن این ماده می کند.

ظرف ۲۰ دقیقه پس از نوشیدن نوشابه، سطح قند خون به طور چشمگیری افزایش می یابد که منجر به ترشح شدید انسولین می شود. سپس کبد مقادیر بالای قند موجود در بدن ما را به چربی تبدیل می کند.

در عرض ۴۰ دقیقه، تمام کافئین نوشابه جذب بدن می شود و باعث اتساع مردمک چشم شده و فشار خون افزایش می یابد. در این مرحله، گیرنده های آدنوزین در مغز مسدود شده و باعث جلوگیری از خستگی می شود.

پنج دقیقه بعد، تولید دوپامین افزایش می یابد. دوپامین یک ناقل عصبی است که کنترل مراکز لذت و پاداش مغز را بر عهده دارد. روش تحریک این مراکز توسط نوشابه، مشابه اثرات هروئین است و باعث می شود فرد به مصرف بیشتر احساس نیاز کند.

یک ساعت بعد از مصرف نوشابه، تجزیه قند آغاز می شود و این باعث تحریک پذیری و خواب آلودگی می شود. علاوه بر این، آب نوشابه، به همراه مواد مغذی که برای سلامتی انسان مهم هستند، از طریق ادرار کردن از بدن دفع می شود.

نوشابه نه تنها فروکتوز بالایی دارد، بلکه مملو از نمک تصفیه شده و کافئین نیز هست. مصرف منظم این مواد در مقادیر بالا که در نوشابه و سایر غذاهای فرآوری شده و نوشیدنی ها یافت می شود می تواند منجر به افزایش فشار خون، بیماری های قلبی، دیابت و چاقی شود.

محققان با تاکید بر رعایت اعتدال، معتقدند که مصرف کم این مواد مضرات خاصی ندارند.