پیشکسوتان ورزش پهلوانی در کردستان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پیشکسوتان، خانواده شهدای ورزشکار و الگوها و خادمین فرهنگ پهلوانی شامگاه شنبه درمجموعه ورزشی آزادی سنندج برگزار شد.

در تقویم ورزشی کشورمان از روز ششم تا دوازدهم مردادماه هفته فرهنگ پهلوانی نامگذاری شده است و این مراسم هم یکی از جمله برنامه های استان به مناسبت گرامیداشت این هفته بود.

این مراسم برخلاف سایر مراسم های بزرگداشت و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان حوزه های مختلف از جمله ورزش تنها یک سخنران داشت و قسمت اعظم برنامه اختصاص به اجرای ورزش زورخانه ای از سوی ورزشکاران این ورزش باستانی داشت.

با به صدادرآمدن ضرب و نوای همزمان مرشدان، ورزشکاران با جلوداری پیشکسوتان وارد شدند و به اجرای برنامه پرداختند.

ورزشکاران با صدای ضرب و زنگ مرشدان حرکات ورزشی را تعویض می کردند، بعد از پایان شنو رفتن ورزشکاران شروع به نرمش پشت تخته شنو کردند.

یکی از جذاب ترین بخش های حرکات این ورزشکاران میل بازی بود که تعدادی از ورزشکاران به وسط سالن آمدند و مهارت و قدرت بالای خود را در استفاده از این وسیله ورزشی به حضار نشان دادند.

میل گیری، پازدن، چرخیدن و کباده کشی از دیگر حرکات و بخش های اجرا شده توسط ورزشکاران زورخانه ای بود.

رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان کردستان که تنها سخنران این مراسم بود، گفت: هفته فرهنگ پهلوانی بهترین فرصت را فراهم آورده که بر دستان بزرگان ورزشی و کسانی که سهمی در ترویج و توسعه ورزش پهلوانی داشتند، بوسه بزنیم.

حسن بابایی بیان کرد: در استان از اقشار مختلف مردم هم چون اصناف، روحانیون و معلمان که اکثریت آنها خود ورزشکارزورخانه ای هم نیستند نقش بسزایی در توسعه ورزش زورخانه ایفا می کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه اقشار مختلف مردم در ایجاد جامعه ای سالم و عاری از آسیب های اجتماعی با تقویت رشته های ورزشی سهیم اند.

وی بیان کرد: تجلیل از افرادی که در احیای ورزش زورخانه ای نقش تاثیرگذاری داشتند بی شک اقدام مطلوب و تاثیرگذاری است و همواره باید اقدام و فعالیت چنین افرادی را ارج نهیم.

در این مراسم از چهار سازمان ترویج دهنده فرهنگ پهلوانی شامل شرکت مخابرات، سازمان اتوبوسرانی اتوبوسرانی، اداره کل آموزش و پرورش و شرکت آب منطقه ای کردستان تجلیل شد.

۳ هیئت ورزشی مروج فرهنگ پهلوانی شامل کشتی، بسکتبال و کوهنوردی و هیئت‌ های ورزش زورخانه ‌ای شهرستان های سنندج، قروه و دهگلان به عنوان هیئت‌های ورزش باستانی فعال و برتر استان مورد تجلیل قرار گرفتند.

ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های سقز، مریوان و دیواندره هم به عنوان ادارات برتر در حوزه توسعه فرهنگ پهلوانی تجلیل شدند و هفته نامه ورزشی به هیز، خبرگزاری کردپرس و روزنامه همشهری نیز به عنوان رسانه های برتر در امر ترویج فرهنگ پهلوانی انتخاب و تقدیر شدند.

۱۲ پیشکسوت ورزش استان و ۱۰ ائمه جمعه و جماعات که در زمینه ترویج فرهنگ پهلوانی فعالیت داشتند و ۱۰ خادم فرهنگ ورزش زورخانه ای هم مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.