هفتمین المپیاد پایگاه های بسیج کشور در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اوسط بیگدلی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هفتمین دوره پایگاه‌های استعدادیابی بسیج کشور که در راستای برنامه پنج ساله توسعه در دستور کار قرار دارد، با ۱۲۰ پایگاه توسعه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه بسیج تعهداتی هم به دولت داده که شامل ایجاد ۱۲۰ دستگاه استعدادیابی است. آخرین دوره این تعهدات هم که در پایان دوره پنج ساله قرار دارد، در ۱۴ رشته ورزشی در زنجان برگزار خواهد شد.

مسئول تربیت بدنی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان ادامه داد: طی برنامه بهبود طرح المپیاد بسیج، تاکنون سه هزار سالن در سطح کشور ساخته شده که از این میان ۴۴ سالن در استان ساخته شده، یا در حال پیشرفت بوده و یا در مرحله افتتاح قرار دارد.

بیگدلی گفت: مراسم بانوان در یکم شهریور در پنج رشته ورزشی و آقایان در نهم شهریورماه در سالن ۶ هزار نفری برگزار خواهد شد.

مسئول تربیت بدنی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان افزود: افتتاحیه بانوان با حضور سردار نقدی و افتتاحیه برادران نیز با حضور وزیر ورزش با همراهی مسئولان استان، استانداری و سایر ارگان‌ها برگزار می‌شود.

بیگدلی گفت: بانوان در پنج رشته تیر و کمان، جودو، تیراندازی، کاراته و دو میدانی رقابت خواهند کرد که با حضور ۷۰۰ نفر ورزشکار و ۱۰۰ نفر همراه از روز یکم تا چهار رقابت خواهند کرد. آقایان نیز با هزار و ۷۰۰ نفر ورزشکار در رشته‌های کشتی، جودو، تیراندازی، تیر و کمان، قایق‌رانی، تکواندو، کاراته، دومیدانی و ووشو از روز نهم تا یازدهم به رقابت خواهند پرداخت.

مسئول تربیت بدنی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان افزود: این المپیاد در مجموع با حضور دو هزار و ۵۰۰ نفر ورزشکار پسر و دختر در ۱۴ رشته ورزشی در رده سنی نوجوانان و جوانان، به‌صورت میانگین هر تیم ۱۰ نفر برگزار خواهد شد.

بیگدلی با بیان اینکه از برنامه‌های جانبی این المپیاد، برگزاری مسابقات محفل انس با قرآن و نمایشگاه دستاوردهای شهداست، افزود: یک هفته قبل از آغاز المپیاد، جلسه‌ای با سپاه استان و ۱۳ دستگاه برگزار خواهد شد.

وی گفت: هدف از برگزاری این المپیاد، برگزاری رقابتی سالم در یک فضای سالم بین بسیجیان است.