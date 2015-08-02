به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، واحد تحقیقاتی مطالعات اجتماعی فناوری این مرکز علمی میزبان و برگزارکننده این نشست است. دکتر یونس شکرخواه، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در این نشست سخنرانی خواهد کرد و با مدیریت دکتر داود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، گفت و گو و نقد در این باره برگزار می شود.

نشست تخصصی «فناوری اطلاعات، ارتباطات و جامعه: بررسی روند برگزاری نشست جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۰۳-۲۰۱۵ (WSIS)» قرار بود که روز سه شنبه ۳۰ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار شود، اما به دلیل تعطیلات تابستانی دانشگاه ها به ۱۳ مردادماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ موکول شد.

برای برگزاری این نشست سالن کنفرانس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد (گلستان یکم)، پلاک ۱۲۴ پذیرای دانشگاهیان و عموم علاقه مندان خواهد بود.