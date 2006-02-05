لايحه بودجه 85 مشتمل بر بيش از 400 حكم اجرايي است

به گزارش مهر به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در گزارشي تحت عنوان «توضيحاتي درمورد تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور» خاطر نشان ساخت كه تبصره‌هاي اين لايحه مشتمل بر بيش از 400 حكم اجرايي است كه اين احكام وظايف و تكاليف متعددي را براي دستگاههاي اجرايي تعيين نموده است.

براي اجراي تعدادي از احكام مزبور تهيه آيين نامه‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي متعددي پيش بيني شده است كه خود شامل احكام متعدد ديگري نيز مي‌شود و صرفنظر از سوالات موجود در مورد توانايي نظام اجرايي كشور براي انجام وظايف و تكاليف تعيين شده در طي يكسال، مشكلات و نارساييهاي زيادي در تبصره‌هاي پيشنهادي لايحه بودجه به چشم مي‌خورند.

اين گزارش از افزايش اعتبارات غيربرنامه‌اي (اعتبارات رديفهاي متفرقه) دستگاههاي اجرايي در بندها و تبصره‌هاي متعدد لايحه بودجه سال 1385 كل كشور به عنوان بخشي از مشكلات اين لايحه نام برد و افزود: عدم رعايت محدوديتهاي متعدد در برنامه چهارم توسعه در زمينه فروش اوراق مشاركت مانند جزء «1» بند «الف» تبصره 1 و بند «و» تبصره 2 از ديگر نارساييها و مشكلات اين لايحه مي‌باشد.

مركز پژوهشها همچنين از عدم رعايت احكام برنامه چهارم توسعه در زمينه نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزي نظير بندهاي «ز» ، «ح» ، «ذ» و «ض» تبصره 2 به عنوان يكي ديگر از مشكلات مربوط به تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور ياد كرد و با ذكر مصاديقي متذكر شد كه در همين حال عدم رعايت شفاف سازي اطلاعات بودجه‌اي در اين لايحه موجب كاهش نظارت پذيري اعتبارات توسط مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

طبق اين گزارش عدم رعايت ضوابط، قالبها و استانداردهاي نظام آمارهاي مالي دولت (GFS) در زمينه ارائه اطلاعات بودجه‌اي و مصرف اعتبارات مانند بند «ك» تبصره 2، بند «الف» تبصره 11، بند «ب» تبصره 19 و بند«ج» تبصره 19 از ساير ضعفهاي مربوط به تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور به شمار مي‌روند.

مركز پژوهشها در ادامه اين گزارش پيشنهادات خود را در مورد اصلاح تك تك تبصره‌هاي مشكل دار در چارچوب برنامه چهارم توسعه ارائه داده و خواستار اصلاح اين تبصره‌ها شده است.



