زایتسف و سابی به تیم ملی ایتالیا بازگشتند/ خبری از تراویکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جیانلورنزو بلنگینی که روز گذشته به طور رسمی جایگزین مائورو بروتو در تیم ملی والیبال ایتالیا شده بود در نخستین اقدام خود ۱۶ بازیکن را به اردوی تیم ملی فراخواند تا تمرینات آتزوری را برای جام جهانی والیبال و رقابتهای قهرمانی اروپا آغاز کند.

نکته جالب اینکه وی ایوان زایتسف و جیولیو سابی را در فهرست جدید خود بازگرداند اما خبری از دراگان تراویکا پاسور اول تیم ملی ایتالیا و لوئیجی راندازو نیست. این چهار بازیکن پیش از آغاز مرحله نهایی رقابتهای لیگ جهانی ۲۰۱۵ به خاطر بی انضباطی از سوی مائورو بروتو از تیم ملی ایتالیا کنار گذاشته شده بودند.

در فهرست تازه تیم ملی والیبال ایتالیا یک نام جالب هم به چشم می‌آید. اوسمانی خوانتورنا ستاره ۲۹ ساله کوبایی و عضو تیم هالک بانک ترکیه نیز به اردوی تیم ملی ایتالیا دعوت شده است. وی از سال ۲۰۰۶ به بعد دیگر حاضر نشد برای تیم کوبا بازی کند.