به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، ديتر گوسليك در پاسخ به سئوالي درباره جايگاه سينماي ايران در سطح آسيا و جهان و رقباي قدرتمند اين سينما در خاور دور توضيح داد: "مقايسه سينماي ايران با ديگر كشورها در اين زمينه اشتباه است، استعدادهاي جديد همه جا بروز مي‌كنند. در ايران هم مثل كره جنوبي، آلمان، برزيل يا هر جاي ديگر، اما مسئله اصلي مضامين خاص و سبك زيبايي‌شناختي فيلم‌هاي ايراني است كه توجه منتقدان و تماشاگران را به خود جلب مي‌كند."

وي تصريح كرد: "در جشنواره برلين، ما فيلم‌ها را به دليل كيفيت بارز زيبايي‌شناسي انتخاب مي‌كنيم، نه به اين دليل كه از كشور مشخصي آمده‌اند، بلكه اصالت، بداعت و نقطه‌نظرها معيارهاي اصلي انتخاب فيلم است."

گوسليك درباره فيلم‌هاي ايراني شركت‌كننده در اين رويداد گفت: "آنچه من در فيلم‌هاي ايراني دعوت شده به جشنواره برلين 2006 پسنديدم اين بود كه هر كدام از اين آثار صاحب سبكي منحصر به فرد بودند، در مجموع در جشنواره فيلم برلين شش فيلم ايراني به نمايش درمي‌آيد، "آفسايد" ساخته جعفر پناهي و "زمستان است" ساخته رفيع پيتز در بخش مسابقه و چهار فيلم ديگر در ساير بخش‌ها".

گوسليك افزود: "كارگردانان بسياري از اين سينماي خاص در جهان سربرآورده و به شهرت رسيده‌اند، كارگرداناني چون سهراب شهيد ثالث كه براي نمونه در آلمان به كارگرداني سرشناس مبدل شد و فيلم "طبيعت بيجان" او در سال 1974 جايزه خرس نقره برلين را كسب كرد و يا كارگرداناني چون امير نادري، عباس كيارستمي، خانواده مخملباف، بهمن قبادي، جعفر پناهي و رفيع پيتز در كشورهاي غربي معروف هستند و در طول اين سال‌ها جوايز جشنواره‌هاي متعددي به سينماي ايران اهدا شده است.