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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۰۳

با حضور و سخنراني در نخستين " كنگره ادبي ستيغ سخن " در شيراز

وزير ارشاد از شخصيت ادبي نصرالله مرداني تجليل مي كند

وزير ارشاد از شخصيت ادبي نصرالله مرداني تجليل مي كند

محمد حسين صفار هرندي - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با هدف تجليل از شخصيت ادبي زنده ياد نصرالله مرداني و تبيين نقش برجسته اين شاعر انقلابي و متعهد در شعر پس از انقلاب به كنگره " ستيغ سخن " در شيراز مي رود .



از چپ به راست : نصرالله مرداني ، يك شاعر جوان ، استاد محمود شاهرخي
و اعضاي خانواده ( دوران بيماري )
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به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، صبح امروز محمد حسن مرداني - فرزند ارشد زنده ياد نصرالله مرداني با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ديدار و گفتگو كرد .

در اين ديدار ، محمد حسين صفار هرندي با تاكيد بر نقش برجسته و محسوس نصرالله مرداني ؛ شاعر معاصر در شعر پس از انقلاب و دفاع مقدس ، و اظهار خرسندي از برگزاري كنگره ادبي ستيغ سخن با ياد اين شاعر متعهد در شيراز و كازرون ، آمادگي خود را براي حضور در اين كنگره اعلام كرد .  

به گزارش مهر ، كنگره سراسري " ستيغ سخن " يادواره زنده ياد استاد نصرالله مرداني - حماسه سراي معاصر با هدف تجليل از مقام ادبي اين اديب متعهد ، چهارم و پنجم اسفندماه سالجاري در شيراز و كازرون برگزار خواهد شد .
کد مطلب 287276

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