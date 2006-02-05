وزير ارشاد از شخصيت ادبي نصرالله مرداني تجليل مي كند





از چپ به راست : نصرالله مرداني ، يك شاعر جوان ، استاد محمود شاهرخي

و اعضاي خانواده ( دوران بيماري )

------------------------------------------

كنگره سراسري " ستيغ سخن " يادواره زنده ياد استاد نصرالله مرداني - حماسه سراي معاصر با هدف تجليل از مقام ادبي اين اديب متعهد ، چهارم و پنجم اسفندماه سالجاري در شيراز و كازرون برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، صبح امروز محمد حسن مرداني - فرزند ارشد زنده ياد نصرالله مرداني با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ديدار و گفتگو كرد .در اين ديدار ، محمد حسين صفار هرندي با تاكيد بر نقش برجسته و محسوس نصرالله مرداني ؛ شاعر معاصر در شعر پس از انقلاب و دفاع مقدس ، و اظهار خرسندي از برگزاري كنگره ادبي ستيغ سخن با ياد اين شاعر متعهد در شيراز و كازرون ، آمادگي خود را براي حضور در اين كنگره اعلام كرد .به گزارش مهر ،