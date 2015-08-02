سمینار تخصصی روانشناسی و هنر در شیراز برگزار می شود

دکتر یوسف آفرینی برگزار کننده سمینار مذکور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، گفت: در این سمینار یک روزه که با همکاری حوزه هنری فارس برگزار می شود، افزون بر مباحث یاد شده، راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد و مداخله مناسب در بهبود سلامت روان در محیط های هنری و عوارض و آسیب ها به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

وی هدف از برگزاری این سمینار را دستیابی به سلامت روان با ابزار هنری دانست و بیان کرد: سلامت روان مردم ما بسیار به خطر افتاده است از این رو می توان به واسطه ابزار هنری، سلامت روان آنها را به استانداردهای جهانی نزدیک کرد.

آفرینی که مدتی است به وسیله آموزش های سایکودرام این حرکت را آغاز کرده، ادامه داد: یکی از مواردی که می تواند در این باره کمک شایانی کند، سایکودرام یا «نمایش درمانی» است که خوشبختانه با همکاری مراکز درمانی و بیمارستان ها در شیراز دنبال می شود.

این نمایشنامه نویس و مدرس تئاتر افزود: در این سمینار چگونگی بازسازی سلامت روان جامعه مورد نظر است که با حضور اساتیدی چون، قدرت الله محکم، رابرت فرنام و مجتبی دشت بشی به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه در پایان این سمینار تمامی استادان حاضر به جمع بندی می پردازند، عنوان کرد: افزون بر اینکه در سمینار روانشناسی و هنر روش های پیشگیری از اعتیاد برای هنرمندان ارایه می شود، مباحث درمانی نیز به واسطه سایکودرام مطرح خواهد شد.

سمینار تخصصی روانشناسی و هنر، شنبه ۱۷ مردادماه در حوزه هنری فارس برگزار می شود که علاقمندان می توانند برای شرکت در آن تا ۱۶ مرداد جاری ثبت نام کنند.