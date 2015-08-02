مجید زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه طی سالهای اخیر روند مشارکت مردم استان ایلام در بحث اهدای خون بسیار بالا رفته است به طوری که هم اکنون هیچ مشکلی در ذخیره واحدهای خونی ندارد.
وی بیان داشت: در سال جاری مردم استان ایلام پنج هزار واحد خون در مرکز انتقال خون استان ایلام اهدا کرده اند که این میزان نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.
مدیر انتقال خون استان ایلام با اشاره به اینکه نقش بانوان استان ایلام در اهدای خون بسیار چشمگیر است، افزود: در حال حاضر بانوان استان ایلام در زمینه اهدای خون رتبه سوم کشوری را دارا هستند.
وی عنوان کرد: هم اکنون بیش از ۹ درصد از اهداکنندگان خون در استان ایلام را بانوان تشکیل می دهند و این مسئله جای بسی خوشحالی است.
زینلی افزود: یکی از مهمترین مشکلات مرکز انتقال خون در استان ایلام نبود شعبه در شهرستانهای استان است که به همین دلیل مردم شهرستان فقط باید در مرکز استان نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
نظر شما