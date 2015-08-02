به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دومین کنگره بینالمللی ۱۷۰۰۰ شهید ترور، حجتالسلام محمدحسن زمانی با توجه به اینکه موفقیت و پیشرفت امت اسلامی در گرو رهبران آگاه و شجاع آن است، اظهار داشت: از این رو با حذف این رهبران فکری، طبیعتا امت اسلامی نیز از بین خواهد رفت لذا دنیای استکبار تصمیم دارد، مغزهای جهان اسلام را از بین ببرد تا روند فعالیت جریانهای فرهنگی و سیاسی عمومی امت اسلامی را متوقف کند.
وي ادامه داد: ریشه مدیریت ترور و کشتار از اتاق فکر کشورهای استکباری، غربی و صهیونیستی است و گروههای انحرافی موسوم به گروههای اسلامی تنها بازیخوردگان آنها هستند از اين رو معتقدم این موضوع باید افشا شود تا دنیای اسلام متوجه شود این اتفاقات یک درگیری داخلی نیست بلکه نبردی بین اسلام و کفر است و این موضوع باید در قالب هر روشی از جمله برگزاری کنگرهها به گوش کشورهای اسلامی برسد.
معاون امور بینالملل حوزه علمیه قم درباره نقش و عملكرد سازمانهاي بينالمللي در قبال مسئله تروريسم اظهار كرد: به هیچ کدام از سازمانهای بینالمللی نمیتوان اعتماد کرد و دلبسته اقدامات آنها شد اما با این وجود باید از ظرفیت همه این سازمانها استفاده کرد چرا که امکان بهرهگیری از آنها وجود دارد. البته اين در حالی است که متاسفانه هنوز از طرف کشور ما اقدامی شکل نگرفته است و دشمنان ما و جریانهای انحرافی با دهها برابر ظرفیت از نهادهای بینالمللی استفاده میکنند.
وی در مورد نقش کشورهای عربی در مواجهه با جریانهای تکفیری نيز گفت: برخی از کشورهای منطقه اگر چه به طور ذاتی به گسترش جریانهای تکفیری تمایلی ندارند اما به دلیل پیشگیری از بیداری ملتهای مسلمان و جلوگیری از گسترش مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی، راهی جز حمایت از این جریانهای تندرو و تکفیری ندارند.
زمانی افزود: متاسفانه کشورهای منطقه هنوز نتوانستهاند و یا نخواستهاند خطر گروههای تکفیری را درک کنند و به همین دلیل بنده همگرایی خاصی در منطقه نسبت به این موضوع مشاهده نمیکنم اما امید آن میرود گسترش فعالیتها، روابط بینالمللی و دیپلماسی قوی فرهنگی از سوی ایران بتواند زمینهساز هماهنگی بیشتر در بین دولتهای منطقه باشد.
معاون امور بینالملل حوزه علمیه قم درخصوص دلیل تفکیک تروریسم خوب از بد از سوی غربیها گفت: آنها معتقدند اگر تروریسم منجر به از بینبردن جریانهای مخالفشان شود، خوب است و اگر به عنوان تهدید در مقابل منافعشان شناخته شود، بد است اما این موضع هیچگاه منطقی نیست و آمریکا و رژیم صهیونیستی تا به امروز سردمداران ترور و کشتار در جهان بودند.
وی در خصوص برگزاري دومين كنگره بينالمللي ۱۷۰۰۰ شهيد ترور تصریح کرد: برای هیچکس قابل قبول نیست که ایران ۱۷۰۰۰ قربانی ترور داشته باشد.
زمانی افزود: پیشنهاد میکنم این آمار قابل تامل حداقل برای تنویر افکار عمومی در داخل کشور، مستندسازی شود تا نشان داده شود و مردم با چشم خود این آمار را ببینند، همچنین این آمار را میتوان در قالب روشهای مختلف رسانهای به دنیا منعکس کرد که یکی از آنها برگزاری کنگره بینالمللی شهدای ترور است.
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