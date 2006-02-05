دست سياستگذاران اقتصاد جهاني براي جلوگيري از نوسان قيمت نفت بسته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از صندوق بين المللي پول، قيمتهاي جهاني نفت خام طي ماه هاي آينده همچنان افزايش خواهد يافت و مصرف كنندگان نفت فقط در ميان مدت بايد منتظر كاهش احتمالي بهاي نفت خام باشند.

بر اساس اين گزارش، صندوق بين المللي پول معتقد است هم اكنون سياستگذاران اقتصادي جهان نمي توانند تاثير چنداني بر بازار نفت در كوتاه مت داشته باشند.

بر پايه اين گزارش، در ميان مدت نيز سياستگذاران اقتصادي جهان گامهاي محدودي براي جلوگيري از نوسانات بازار نفت در پيش روي دارند.

صندوق بين المللي پول مي افزايد، براي تسكين نوسانات بازار نفت خام كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده نفت هر يك وظايف مهمي بر عهده دارند.

كشورهاي مصرف كننده نفت بايد از يك سو ظرفيت پالايش نفت را افزايش دهند و از سوي ديگر اقداماتي به منظور مهار تقاضاي فزاينده نفت خام، همچون افزايش صرفه جويي و مصرف بهينه انرژي، انجام دهند.

كشورهاي توليد كننده نيز مي بايستي سرمايه گذاري هاي خود در توسعه تجهيزات زيرساختاري نفت را افزايش دهند تا بازار نفت نسبت به عرضه بلند مدت نفت نگراني چنداني نداشته باشد.

صندوق بين المللي پول همچنين از كشورهايي كه به منظور حمايت از قشر فقير در برابر افزايش قيمتهاي نفت، يارانه هاي انرژي را افزايش داده اند خواسته است راه موثرتري براي مهار قيمتهاي نفت اتخاذ كنند كه كاهش تقاضا و افزايش صرفه جويي نفت را نيز در پيش داشته باشد.



