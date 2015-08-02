به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری صبح یکشنبه در جلسه‌ای با تعدادی از مدیران موسسات شاخص قرآنی اظهار کرد: قرآن کریم مشعل فروزان هدایت انسان‌ها به سوی خداوند متعال است و هر انسانی در سایه سار هدایت این کتاب الهی به مقصد می‌رسد و رسیدن به مقصد همان قرب الهی است، بنابراین باید فردی و گروهی تلاش کنیم تا در دایره این نور الهی وارد شویم و جرعه نوشی کنیم.

وی به ذکر نکاتی پیرامون شیوه‌های آموزش قرآن پرداخت و تأکید کرد: در آموزش قرآن و تعلیم جامعه باید به سوی مردمی شدن برویم و از تصدی‌گری پرهیز کنیم، چون جامعه تشنه معارف الهی و آموزه‌های قرآنی است و امکانات دستگاه‌های فرهنگی تکافوی این نیاز نیست.

به اعتقاد مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، نهادها و دستگاه‌های فعال در امور قرآنی بایستی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت را سرلوحه کار خود قرار دهند و امور اجرایی را به فعالان قرآنی و خیرین واگذار کنند تا نیاز جامعه به معارف قرآنی تامین شود.

حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه هویت مردمی‌بودن موسسات قرآنی را نباید خدشه‌دار کرد، گفت: دولت‌ها تغییر می‌کنند و هر دولت دارای سیاست خاص خودش است که اگر فعالیت‌ها و موسسات قرآنی، دولتی شوند از اهداف خود باز می‌مانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در عین حال تأکید کرد: البته این حرف بدان معنا نیست که دولت‌ها به امور قرآنی کمک نکنند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای موسسات قرآنی قم، خواستار ارائه طرح‌های مدون قرآنی از سوی این موسسات برای تصویب و اجرا در سطح کلان کشور شد و افزود: طرح‌های قرآنی باید با قابلیت ملی تدوین شوند، در عین حال با روش‌های آسان و به صورت فراگیر قابلیت عملیاتی‌شدن داشته باشد.

حجت‌الاسلام اسکندری بر لزوم برنامه ریزی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح خانواده‌ها تأکید کرد و یادآور شد: خانواده‌ها بنیان تربیتی جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهند و برنامه ریزی آینده قرآنی کشور باید به سوی تربیت و جذب هیئت علمی و برگزاری المپیادهای قرآنی سوق داده شود.