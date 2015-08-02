به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «با بزرگان بازاریابی ایران» اثر امیرحسین نوریان و شامل چند گفتگو با اساتید اقتصاد و بازاریابی در کشور است که به تازگی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب حاصل انجام ۹ گفتگو و مصاحبه مولف آن با اساتید بازاریابی ایران است که فارغ از جملات رایج آکادمیک انجام شده اند و در آن ها به بیان دیدگاه ها، تجربه ها و دست آوردها در عالم بازاریابی پرداخته شده است. نویسنده خواندن این کتاب را به علاقه مندان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های بازاریابی، بازرگانی، مدیریت و ... توصیه کرده است. امیرحسین نوریان می گوید ایده تولید این کتاب، پس از مطالعه کتاب «با بزرگان بازاریابی دنیا» شکل گرفت و احساس کردم دانستن نظرات اساتید بازاریابی ایران در کنار همدیگر و در برابر سوالات مشترک و احیانا پاسخ های متفاوتشان با توجه به شرایط منحصر به فرد ایران، بسیار جذاب است.

ابتدای کتاب «با بزرگان بازاریابی ایران» مقدمه ای از جک تراوت مولف و متخصص بازاریابی بین الملل درج شده است و در ادامه، گفتگو با این اساتید آمده است: عبدالحمید ابراهیمی، میراحمد امیرشاهی، محمد حقیقی، کامبیز حیدرزاده، زهره دهدشتی شاهرخ، احمد روستا، منصور صمدی، محمود محمدیان و حسین وظیفه دوست

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

بازاریابی در بین عوام هم همین طور است. بازاریابی اگر توان دارد، ابتدا باید چهره خودش را درست کند. این یکی از ایرادهای اساسی است که به بازاریابی وارد است. می گویند بازاریابی در ابلاغ و عرضه خودش ناموفق بوده است، چون در تعهداتش نسبت به صنایع، قوی عمل نکرده است. گاهی راه حل ارایه داده ولی در بسیاری جاها به نتیجه نرسیده است. بازاریابی چون رشته مفیدی است در طول زمان، اهمیتش برای همه آشکار خواهد شد. همان طور که امروزه رشته آی تی خودش را در همه جا معرفی کرده و اهمیتش محرز شده است. این روزها اگر در بسیاری از شرکت ها کامپیوترها دچار مشکل شوند، زندگی آن سازمان به مخاطره می افتد. پس اگر بازاریابی هنوز خودش را تحمیل نکرده حتما در درونش گرفتاری هایی وجود دارد. بازاریابی شبیه به فردی است که به او می گویید کار کن، می گوید هرجا می روم کاری گیر نمی آید، پس حتما بی عرضه هم هست. حالا اگر هر جا می رویم نسبت به بازاریابی نگرش منفی وجود دارد پس باید جدی روی این مساله فکر کنیم.

این کتاب که جمعه شانزده مرداد ساعت 10 صبح در زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، بعد از میدان الف، جنب کوچه عروضی رونمایی خواهد شد در 188 صفحه و شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۲۰ هزار ریال منتشر شده است.