شماره تلفن ۱۳۵ ویژه ارتباط با تعزیرات کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر،علی جمشیدی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه سه معاون جدید تعزیرات که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد گفت: امروز ۱۰۰ روز است که در تعزیرات مسئول شده ام و باید بگویم که به دلیل خدمت رسانی مستقیم به مردم در تعزیرات واقعا این نوع خدمت رسانی لذت بخش است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۲ کمیته تخصصی در تعزیرات افزود: شماره تماس ۱۳۵ طی نامه وزیر دادگستری به وزیر ارتباطات ایجاد شده تا مردم مستقیم با تعزیرات مرتبط شوند. البته اقداماتی انجام شده تا بتوانیم به مردم هم مشاوره دهیم.

معاون وزیر دادگستری گفت: در بخش دیگری از کمیته های تخصصی موضوع ارزیابی تخصصی آرا ء تعزیرات را در دستور کار قراردادیم و همچنین می خواهیم به نوعی آیین دادرسی تعزیرات حکومتی را با همکاری مجلس تدوین کنیم.

جمشیدی در ادامه گفته های خود از ایجاد نرم افزارهای دقیق و شفاف برای هرگونه خرید درون سازمانی خبر داد و گفت: ارزشیابی عملکرد شخصی در سازمان به ارزشیابی و درجه بندی عملکرد استانها ارتقا یافته و میزان مقایسه استان نمونه خواهد بود.

رییس تعزیرات کشور گفت: با موافقت وزیر دادگستری قرار شد اداره کل پیشگیری از قاچاق و تخلفات را ایجاد کرده تا با این نگاه بهتر وارد شویم.