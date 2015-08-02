انتصاب مدیر نظارت و ارزشیابی جشنواره فیلم «محمد(ص) پیامبر صلح»

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی محمدرضا حشمتی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس صالح مدرسه ای به سمت مدیر نظارت و ارزشیابی نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «محمد(ص) پیامبر صلح» منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

«نظر به سوابق، دانش و صلاحیت، جنابعالی را به عنوان مدیر نظارت و ارزشیابی جشنواره بین‌المللی فیلم محمد(ص) پیامبر صلح منصوب می کنم.

امید است با اتکا به خداوند متعال و در سایه مطالعه و تعامل با کارشناسان و مدیران فعالیت‌های هنری - فرهنگی و قرآنی و استفاده از تمام ظرفیت‌های محتوایی در ارائه برنامه‌های مفید و مؤثر در برگزاری هرچه بهتر این رویداد مهم فرهنگی موفق باشید.»

نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «محمد(ص) پیامبر صلح» به همت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دبیری مهدی حقیقی دی ماه سال جاری برگزار می شود.