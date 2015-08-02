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۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲

در یادواره سردار شهید علی هاشمی؛

سرلشگر صفوی: شهید هاشمی هیچگاه بدنبال مطرح کردن خود نبود

سرلشگر صفوی: شهید هاشمی هیچگاه بدنبال مطرح کردن خود نبود

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: شهید هاشمی انسانی بسیار فکور و از نبوغ نظامی برخوردار بود. او سنجیده و کم سخن می‌گفت و هیچگاه به دنبال مطرح کردن خودش نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا که در یادواره سردار شهید علی هاشمی  سخنرانی می کرد، گفت: شهادت هدیه الهی است و خداوند به افرادی که لیاقت دارند عنایت می‌کند.

صفوی به اشاره به شهادت شهید علی هاشمی اظهار داشت: علی هاشمی سرداری مؤمن، شجاع، خردمند و محجوب بود. او در برخورد با دشمن از خود سستی به خرج نداد و هیچگاه از هجمه دشمن در جزیره مجنون که میلیون‌ها گلوله به این جزیره ریختند، نترسید.

وی ادامه داد: تدبیر او در فرماندهی عملیات نشان می داد که شهید علی هاشمی  انسانی بسیار فکور و از نبوغ نظامی برخوردار است. او سنجیده و کم سخن می‌گفت و  هیچگاه به دنبال مطرح کردن خودش نبود.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: وقتی علی هاشمی را به فرماندهی سپاه ششم منصوب کردند کلید فرماندهی را به رئیس ستادش سردار گرجی‌زاده داد او نمی‌خواست پشت میز فرماندهی بنشیند و می‌گفت هرکس می‌خواهد من را ببیند بیاید در جزیره.

وی ادامه داد: شهید علی هاشمی در کمبود تدارکات و تجهیزات هیچگاه اعتراض نمی‌کرد. هیچگاه به فرماندهان و بنده با زبان اعتراض،  از کمبودها شکایت نمی کرد.

صفوی در ادامه به ذکر خاطره ای از شهید علی هاشمی پرداخت و  با اشاره به هشت سال دفاع مقدس در نشان دادن عظمت ملت ایران، گفت: ۸ سال دفاع مقدس سال‌های قدرت‌نمایی ملت ایران است ما  پاسداران و ارتشی ها  مؤظف به دفاع از کشور و انقلاب بودیم. بسیجیانی از لر، ترک، عرب و کرد همه آمدند و جانانه برای انقلاب و کشورشان دفاع کردند. و برای انقلاب اسلامی و کشور و امنیت‌شان شجاعانه جنگیدند.

کد مطلب 2872899

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