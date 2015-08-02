سرلشگر صفوی: شهید هاشمی هیچگاه بدنبال مطرح کردن خود نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا که در یادواره سردار شهید علی هاشمی سخنرانی می کرد، گفت: شهادت هدیه الهی است و خداوند به افرادی که لیاقت دارند عنایت میکند.
صفوی به اشاره به شهادت شهید علی هاشمی اظهار داشت: علی هاشمی سرداری مؤمن، شجاع، خردمند و محجوب بود. او در برخورد با دشمن از خود سستی به خرج نداد و هیچگاه از هجمه دشمن در جزیره مجنون که میلیونها گلوله به این جزیره ریختند، نترسید.
وی ادامه داد: تدبیر او در فرماندهی عملیات نشان می داد که شهید علی هاشمی انسانی بسیار فکور و از نبوغ نظامی برخوردار است. او سنجیده و کم سخن میگفت و هیچگاه به دنبال مطرح کردن خودش نبود.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: وقتی علی هاشمی را به فرماندهی سپاه ششم منصوب کردند کلید فرماندهی را به رئیس ستادش سردار گرجیزاده داد او نمیخواست پشت میز فرماندهی بنشیند و میگفت هرکس میخواهد من را ببیند بیاید در جزیره.
وی ادامه داد: شهید علی هاشمی در کمبود تدارکات و تجهیزات هیچگاه اعتراض نمیکرد. هیچگاه به فرماندهان و بنده با زبان اعتراض، از کمبودها شکایت نمی کرد.
صفوی در ادامه به ذکر خاطره ای از شهید علی هاشمی پرداخت و با اشاره به هشت سال دفاع مقدس در نشان دادن عظمت ملت ایران، گفت: ۸ سال دفاع مقدس سالهای قدرتنمایی ملت ایران است ما پاسداران و ارتشی ها مؤظف به دفاع از کشور و انقلاب بودیم. بسیجیانی از لر، ترک، عرب و کرد همه آمدند و جانانه برای انقلاب و کشورشان دفاع کردند. و برای انقلاب اسلامی و کشور و امنیتشان شجاعانه جنگیدند.
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