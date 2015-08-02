معرفی ۱۰ اسمارت فون قابل ارتقاء به ویندوز ۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکروسافت نسخه ویندوز PC ویندوز ۱۰ را در تاریخ ۲۹ جولای برابر با ۷ مرداد ماه منتشر کرد اما هنوز زمان عرضه ویندوز ۱۰ موبایل اعلام نشده و این کمپانی در حال ساخت نسخه موبایلی این ویندوز است.

مایکروسافت اعلام کرد اسمارت فون های لومیا ۴۳۰، لومیا ۴۳۵، لومیا ۵۳۲، لومیا ۵۳۵، لومیا ۵۴۰، لومیا ۶۴۰، لومیا ۶۴۰ XL، لومیا ۷۳۵، لومیا ۸۳۰ و لومیا ۹۳۰ جزو اولین اسمارت فون هایی خواهند بود که به روز رسانی نسخه ویندوز ۱۰ موبایلی را دریافت خواهند کرد. ۱۰ اسمارت فون اعلام شده جزو اولین اسمارت فون هایی خواهند بود که نسخه ویندوز ۱۰ موبایلی را دریافت می کنند اما سایر لومیاها نیز به مرور زمان شامل این به روز رسانی می شوند.

*Microsoft Lumia ۴۳۰

این محصول از صفحه نمایش ۴ اینچی با رزولوشن ۴۸۰* ۸۰۰ پیکسل، پردازنده دو هسته ای Snapdragon ۲۰۰ فرکانس ۱.۲ گیگاهرتزی، ۱ گیگابایت رم و همینطور ۸ گیگابایت حافظه داخلی و دو سیم کارته بودن برخوردار است.

*Microsoft Lumia ۴۳۵

این اسمارت فون ۶۹دلاری لقب ارزان ترین محصول سری لومیا را به خود اختصاص داده است. از مشخصات فنی این محصول می توان به صفحه نمایش ۴ اینچی از نوع WVGALCD ، باتری ۱۵۶۰ میلی آمپری، تراشه دو هسته ای و Snapdragon ۲۰۰ با فرکانس ۱.۲ گیگاهرتزی، رم ۱ گیگابایتی و ۸ گیگابایت حافظه داخلی با پشتیبانی از میکرو SD را اشاره کرد.

*Microsoft Lumia ۵۳۲

این اسمارت فون در دو نسخه‌ تک و دو سیم‌ کارته و از پردازنده‌ ۴ هسته‌ ای، ۱گیگابایت حافظه‌ رم و ۸ گیگابایت حافظه‌ داخلی، دوربین ۵ مگاپیکسلی، دوربین جلو VGA و درگاه میکرو SD برخوردار است.

*Microsoft Lumia ۵۳۵

این محصول از پردازنده چهار هسته ایSnapdragon ۲۰۰، فرکانس ۱.۲ گیگاهرتزی، نمایشگر ۵ اینچی با پنل IPS و رزولوشن ۹۶۰ در ۵۳۰ پیکسل برخوردار است. از دیگر مشخصات فنی لومیا ۵۳۵ می توان به بلوتوث ۴.۰ و ۱ گیگابایت رم، ۸ گیگابایت فضای داخلی با قابلیت ارتقاء به وسیله کارت حافظه جانبی و باتری ۱۹۰۵ میلی آمپری را اشاره کرد.

*Microsoft Lumia ۵۴۰

این اسمارت فون شبیه به لومیا ۶۴۰ است. از مشخصات فنی این محصول می توان به نمایشگر ۵ اینچی IPS LCD با رزولوشن HD و تراکم ۲۹۴ پیکسل، پردازنده ۴ هسته‌ای، Snapdragon ۲۰۰ با فرکانس ۱.۲ گیگاهرتز، ۱ گیگابایت رم، ۸ گیگابایت حافظه داخلی با پشتیبانی از کارت حافظه خارجی و باتری ۲۲۰۰ میلی آمپری را اشاره کرد. ابعاد این گوشی ۹.۴×۷۳.۷×۱۴۴ میلی‌ متر و وزن آن ۱۵۲ گرم است و از تمامی شبکه‌ های ارتباطی معمول از جمله ۳G پشتیبانی می‌ کند.