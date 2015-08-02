۵۰۰ هزار نفر در استان اصفهان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

عبد المجید نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح بیمه سلامت برای افرادی که مشمول هیچ نوع بیمه‌ای نبودند از سال ۹۳ به صورت رایگان به اجرا درآمد، اظهار داشت: بیشتر افرادی که از سال گذشته تاکنون تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند از افراد ضعیف جامعه هستند.

وی در پاسخ به این سوال که خارج شدن طرح بیمه سلامت از حالت رایگان به پولی صحت دارد یا خیر، ادامه داد: در هیئت دولت مطرح شده افرادی که توانایی مالی دارند و قادر به پرداخت هزینه هستند، در ازای دریافت پول، تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان خاطرنشان کرد: قرار نیست از همه افراد تحت پوشش این بیمه پول دریافت شود.

وی ادامه داد: قبل از اجرای بیمه سلامت، بیمه ایرانیان مطرح بود که مطلقا رایگان نبود بلکه برای زنان سرپرست خانواده، فاقد مسکن، فاقد شغل، بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش کمیته امداد و ایتام و غیره تخفیف هایی در نظر گرفته می شد.

نادری اظهار داشت: با اجرای بیمه سلامت، کمتر کسی از سال گذشته تاکنون تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بیمه ایرانیان از سال ۸۷ کلید خورد و تا سال ۹۲ بسیاری از افراد تحت پوشش این بیمه بودند، گفت: قبل از اجرای بیمه سلامت، در ماه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار می گرفتند که با اجرای بیمه سلامت، جمعیت بیمه ایرانیان در ماه به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر رسیده است.

رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان در ادامه افزود: این افراد جزو بیمه شدگانی هستند که بیمار شده و بیمه ای ندارند و برای رفع مشکل خود تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفته اند.

وی گفت: ۹۰ درصد بیمه شدگان سلامت در اصفهان از اقشار ضعیف جامعه هستند که در صدد هستیم از همان ۱۰ درصد بیمه شدگان که قادر به پرداخت هزینه هستند، به ازای دفترچه بیمه پول دریافت شود.

نادری بیان داشت: هم اکنون مراجعه کنندگان بیمه سلامت، میزان درآمد و مشارکت خود در پرداخت هزینه های بیمه سلامت در صورت غیررایگان شدن آن را در فرمی اعلام می کنند که تاکنون ۵۰۰ نفر این فرم را پر کرده اند اما هنوز نتایج تحلیلی آن مشخص نشده است.