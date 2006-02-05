احزاب چپ هند خواستار برگزاري نشست اضطراري شدند/ رهبر حزب كمونيست : تسليم كشور بزرگي مانند هند در مقابل فشارهاي آمريكا تاسف بار است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كمونيستها كه 61 عضو در پارلمان(كه 545 كرسي دارد ) هند دارند. خشم خود را قبل از برگزاري اين نشست دردهلي نو به مانموهان سينگ نخست وزير اين كشورنشان دادند.

اباني روي رهبر حزب كمونيست در گفتگو با شبكه خبري NDTV اظهارداشت:" براي هند به عنوان يك كشور بزرگ تاسف بار است كه درباره مسئله هسته اي ايران تسليم آمريكا شود."



وي افزود كه "راي روز گذشته هند عليه ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين براي گزارش ايران به شوراي امنيت

سازمان ملل در نشست امروز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت ".



راي هند در وين با وجود نشستي بين كمونيستها و سينگ كه هفته گذشته برگزار شد، صورت گرفت ؛ دراين نشست كمونيستها از دولت خواستند كه درراي گيري در آژانس درباره برنامه هسته اي ايران راي ممتنع دهد .



نخست وزير هند كه درتلاش است تا نتيجه موفقي از يك همكاري هسته اي غير نظامي با واشنگتن كسب كند نيز پيش از نشست آژانس اعلام كرد كه دهلي نو در راي گيري، منافع كشورش را در نظر خواهد گرفت .

روزنامه تايمز اينديا، راي گيري هند را موفقيتي براي همكاري هسته اي هند و آمريكا دانست .



تحليلگران سياسي هند مي گويند كه ناديده گرفتن درخواستهاي چپ گرايان موجب خواهد شد كه دولت در انتخابات محلي در چند ايالت كه سال جاري بر گزار خواهد شد ، آرا را از دست دهد .