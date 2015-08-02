به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش ملی کتاب و نشر، بر اساس اعلام دبیرخانه دائمی همایش ملی کتاب و نشر، مهلت ارسال چکیده مقاله به این همایش تا ۲۰ مرداد ماه تمدید شد.

علاقه‌مندان می‌توانند چکیده مقالات خود را با محوریت «اقتصاد نشر و مولفه‌های تاثیرگذار در آن» و «الگوی بومی پیشرفت در عرصه کتاب و کتابخوانی» تا ۲۰ مرداد به آدرس icbp.ir@gmail.com و یا از طریق بارگذاری در سایت www.icbp.ir به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

«تاثیر مولفه‌ های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی»، «اندیشه ‌ای بر اقتصاد نشر کتاب در ایران»، «اقتصاد مقاومتی و صنعت نشر»، «آسیب‌‌شناسی اقتصاد نشر کتاب در ایران»، «شاخص‌های پیشرفت و عدالت در فرهنگ کتاب و کتابخوانی»، «شناسایی الگوهای ترویج کتاب و کتابخوانی در گستره جهانی»، «شناسایی آسیب ‌های الگوی بومی ترویج کتاب و کتابخوانی در ایران»، «شناسایی راهکارهای سياست‌گذاری فرهنگي در عرصه کتاب و کتابخوانی» از جمله محورهای همایش ملی کتاب و نشر است.

همایش ملی کتاب و نشر به همت موسسه جهاد فرهنگی حکمت، در آبان ماه سال جاری برگزار شده و اولین همایش علمی در حوزه کتاب و نشر است که با استفاده از ظرفیت اساتید و نخبگان این عرصه برپا می شود.

نهاد‌ها و سازمان‌ های علاقه ‌مند می ‌توانند برای مشارکت در این همایش از طریق تماس با دبیرخانه آن، اعلام آمادگی کنند.

اطلاعات بیشتر در خصوص محورهای فرعی همایش از طریق سایت www.icbp.ir منتشر می شود.