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۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی قم به مهر خبر داد:

۹ ایستگاه آتش نشانی در قم احداث می‌شود

۹ ایستگاه آتش نشانی در قم احداث می‌شود

قم - مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از اجرای عملیات احداث هفت ایستگاه آتش نشانی در قم خبر داد و گفت: برای احداث ۲ ایستگاه دیگر در مرکز شهر زمین واگذار شده است.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ ایستگاه آتش نشانی در قم فعال هستند، گفت: هفت ایستگاه آتش نشانی در قم در حال احداث هستند که ابنیه آنها آماده شده و پس از تأمین و خریداری تجهیزات ایستگاه‌ها افتتاح خواهند شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: برای احداث ۲ ایستگاه در مرکز شهر زمین واگذار شده که به زودی عملیات احداث آنها آغاز خواهد شد.

وی در خصوص تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز در قم افزود: طبق قانون هر ۵۰ هزار نفر ساکن هر منطقه نیازمند یک ایستگاه آتش نشانی هستند که از آنجایی که میانگین جمعیت شهر قم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند نیازمند ۲۴ ایستگاه آتش نشانی است که پس از افتتاح هفت ایستگاه جدید به استاندارد کشور دست خواهیم یافت.

جعفری بیان کرد: میانگین رسیدن آتش نشانی به محل حادثه در استان قم چهار دقیقه است که با توجه به موقعیت محل این زمان کم و زیاد می‌شود که ترافیک شهری، فرهنگ شهری و غیره در رسیدن خودروهای آتش نشانی به محل حادثه تأثیرگذار است.

کد مطلب 2872949

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