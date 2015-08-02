عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ ایستگاه آتش نشانی در قم فعال هستند، گفت: هفت ایستگاه آتش نشانی در قم در حال احداث هستند که ابنیه آنها آماده شده و پس از تأمین و خریداری تجهیزات ایستگاه‌ها افتتاح خواهند شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: برای احداث ۲ ایستگاه در مرکز شهر زمین واگذار شده که به زودی عملیات احداث آنها آغاز خواهد شد.

وی در خصوص تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز در قم افزود: طبق قانون هر ۵۰ هزار نفر ساکن هر منطقه نیازمند یک ایستگاه آتش نشانی هستند که از آنجایی که میانگین جمعیت شهر قم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند نیازمند ۲۴ ایستگاه آتش نشانی است که پس از افتتاح هفت ایستگاه جدید به استاندارد کشور دست خواهیم یافت.

جعفری بیان کرد: میانگین رسیدن آتش نشانی به محل حادثه در استان قم چهار دقیقه است که با توجه به موقعیت محل این زمان کم و زیاد می‌شود که ترافیک شهری، فرهنگ شهری و غیره در رسیدن خودروهای آتش نشانی به محل حادثه تأثیرگذار است.