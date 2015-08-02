۲ تعاونی توسعه و عمران شهری در زنجان تشكيل می شود

احمد غریوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این تعاونی با عضویت حداقل نیم درصد مردم شهرستان و نیز با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون تومانی تشكیل می‌شود و علاوه‌بر انسجام‌بخشی به سرمایه‌های خرد مردم، به توسعه و عمران شهر كمك می‌كند.

وی خاطرنشان كرد: با تشكیل تعاونی توسعه و عمران شهری، می‌توان بخشی از پروژه‌های عمرانی را بدون برگزاری تشریفات اجرا و در راستای رشد و رونق اقتصادی عمل كرد.

مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان زنجان یادآور شد: به‌منظور تشكیل تعاونی‌های مذكور با فرمانداران شهرستان‌ها رایزنی به عمل آمده و مزایای طرح، تبیین شده است اما هنوز مشخص نیست كدام‌یك از شهرستان‌ها شرایط لازم را برای تشكیل تعاونی توسعه و عمرانی شهری داشته باشند.

غریوی با اشاره به عملكرد این اداره کل، اظهار كرد: امسال به جای توسعه كمی به كیفیت‌بخشی تعاونی‌ها همت گمارده‌ایم و در صدد به‌روز كردن وضعیت حقوقی آن‌ها و تعیین تكلیف تعاونی‌های غیرفعال هستیم.

وی تعداد تعاونی‌ها و اتحادیه‌های استان زنجان را سه هزار و ۹۲۴ مورد اعلام كرد و گفت: از این تعداد یك هزار و ۲۱۹ مورد غیرفعال هستند و دو هزار و ۷۰۵ تعاونی و اتحادیه با ۹۷۶ هزار و ۲۹۴ نفر عضو مشغول فعالیت هستند.