انتقال ۷۷ میلیارد ریال از اعتبارات سال گذشته اردبیل به سال جاری

هاشم مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برای اولین بار به استناد بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۴ قرار است از این پس اعتبارات عمرانی که در یک سال جذب نمی شود به بودجه سال بعد انتقال یابد.

وی افزود: این مهم برای اولین بار در استان اردبیل محقق شده و این رقم باقی مانده اعتبارات عمرانی استان است که در سال گذشته جذب نشده است.

به گفته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اعتبارات عمرانی سال گذشته سه هزار میلیارد ریال بود که کل آن به استثنای رقم ذکر شده در دستگاه های اجرایی جذب شده و در قالب پروژه ها مورد استفاده قرار گرفته است.

مظفری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا این تبصره دستگاه اجرایی را در جذب به هنگام اعتبار کم کار نخواهد کرد، اضافه کرد: پیش از این در صورتی که اعتبار جذب نمی شد به ناچار برگشت می خورد که از یک جهت مناسب نبود و پول از استان خارج می شد.

وی افزود: هر چند ممکن است دستگاه ها با این تبصره در جذب به موقع فعالیت خود را کمرنگ کنند اما بهتر از این است که پول جذب نشده از استان خارج شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: ما از نمایندگان خواستیم نسبت به حذف این تبصره اقدام کنند تا دستگاه ها در فعالیت به هنگام اعتبار دچار کم کاری نشوند و با این وجود برگشت نخورندن می تواند نتایج قابل توجهی داشته باشد.

مظفری در پاسخ به اینکه اعتبار جذب نشده متعلق به کدام دستگاه اجرایی است، گفت: این اعتبار مختص به خرید نردبان آتش نشانی شهرداری اردبیل و مابقی مربوط به چند دستگاه دیگر است و با انتقال آن به سال جاری نردبان مورد نیاز آتش نشانی امسال خریداری خواهد شد.