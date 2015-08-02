به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، علیرضا غریبی گفت: هم اکنون در حال تخلیه آب از این خط لوله هستیم و پس از انجام آزمایش‌های نهایی که تا پایان مردادماه تداوم خواهد داشت این خط لوله آماده صادرات گاز می‌شود.

در فاز نخست امکان صادرات روزانه پنج میلیون مترمکعب گاز با انشعاب از خطوط منطقه وجود دارد و با تکمیل خط ششم این مقدار قابل افزایش است. خط ششم سراسری، از پارس جنوبی شروع می‌شود و پس از گذر از استان خوزستان، در استان‌های لرستان، ایلام و کرمانشاه ادامه می‌یابد و در نهایت به دهکلان می رسد.

از خط ششم سراسری یک انشعاب نیز برای صادرات به عراق گرفته می‌شود.

با ساخت قطعه دوم خط لوله ششم سراسری تا اواخر امسال و اوایل سال آینده علاوه بر افزایش ضریب اطمینان تامین گاز استان‌های غرب و شمال غرب در فصول سرد سال، امکان صادرات گاز به عراق تا ٢٥ میلیون مترمکعب در روز فراهم می شود.

به گفته وی، صادرات گاز به عراق از دو محور نفت شهر و بصره برای مصارف نیروگاه‌های بغداد و بصره مورد تقاضای عراق بوده که قرارداد صادرات گاز به بغداد نهایی و قرارداد صادرات گاز به بصره نیز در آینده نزدیک نهایی می‌شود.