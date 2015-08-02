به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی، در مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که روز یکشنبه برگزار شد، افزود: چنانچه بخواهیم جامعه رو به جلو و متحولی داشته باشیم، نیاز است که در حوزه فرهنگ اقدامات اساسی انجام دهیم و فرهنگ نقش مهمی در تحول اجتماعی دارد و بر همین اساس نیاز داریم که سیاست گذاری و برنامه ریزی جدی در جامعه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: البته در مورد فرهنگ سازی با صدا و سیما تفاهمنامه‌ای به امضا رسیده و باید با رسانه ها و مطبوعات و وزارت ارشاد نیز با انعقاد تفاهمنامه اهداف فرهنگی خود را پیش بریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برخی ارزش ها در حال حاضر منفعل شده و کارایی لازم را ندارند، گفت: به دلیل عدم کارایی برخی از ارزش ها در جامعه امروز ناهنجاری هایی بروز پیدا کرده که به همین دلیل باید برای رفع این مشکلات و نیازهای جامعه ارزش ها احیاء شوند.

ربیعی با تاکید بر اینکه وضعیت کار در جامعه مناسب نیست، اظهار داشت: در حوزه بهره وری از نیروی کار نیاز به تحول شگرفی داریم به طوری که با وضعیت فعلی نمی توانیم با دنیا رقابت کنیم.

به گفته وی، فرهنگ بهره وری از نیروی کار در نوع خودش یک فرهنگ محسوب می شود و دلیل اینکه صادرات های ما یکبار مصرف شده‌اند، نوع نگاه به فرهنگ کار است که مهمترین مشکل آن برنامه ها و اقدامات کوتاه مدت است و موفقیت کشورهای دیگر به دلیل برنامه‌ریزی‌های بلندمدت آنها است و بر همین اساس باید ما نیز در حوزه صادرات و کار برنامه های بلندمدتی در نظر بگیریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ثروت‌اندوزی از راه آسان باعث فساد اداری می‌شود، تصریح کرد: هنگامی که از راه آسان پول بدست بیاید و نه از کار، این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می شود به همین دلیل باید کار به یک فرهنگ و ارزش تبدیل شود که در این زمینه ها نیاز به اقدامات و برنامه ریزی های زیادی داریم.

ربیعی با تاکید بر اینکه ساختارها باید در جامعه اصلاح شود، اظهار داشت: طرح مسکن مهر به دلیل نداشتن پیوست فرهنگی چند سال بعد مخروبه شده و باید با بلدزر خراب شود و این نوع طرح ها و برنامه ها پول هدر دادن است. در مورد سبک زندگی و آپارتمان‌نشینی هم پیوست فرهنگی نداریم.

وی به بحث آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: متاسفانه احترام به عقاید دیگران در جامعه ضعیف شده به طوری که بیشتر مباحث گفت گفت شده، نه گفت و شنود و همه می خواهند پاسخ دهند. در همین رابطه نیز گفتگویی بین خانواده و فرزندان و والدین ضعیف شده و مفاهمه بین‌النسلی در حال کم شدن است و تمامی این عوامل باعث شده زنان سرپرست خانوار تعدادشان به بیش از ۲ میلیون نفر برسد که به طور مستقیم نیاز به حمایت دارند، اما ما نمی توانیم تمامی آنها را تحت پوشش قرار دهیم.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات مرکز مشاوره تلفنی بهزیستی نشان می دهد که با حجم بالای آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف مواجه هستیم که این موضوع نیاز به همسویی و همکاری دستگاه ها با یکدیگر دارد و همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد یکی از عوامل مراجعه به مواد مخدر در مراکز صنعتی، ناامنی روانی و فاصله بین نیازها و انتظارات است.

ربیعی گفت: مسئولیت اجتماعی باید در محیط های کاری، صنعتی و خدماتی افزایش پیدا کند به طوری که در این زمینه نیاز به خیر جمعی است.

وی با اشاره به اینکه تعداد سالمندان و زنان مجرد سالخورده در سال های آینده افزایش پیدا می کند، عنوان کرد: باید از هم اکنون برنامه ریزی اساسی در این خصوص انجام شود به طوری که سازمان‌های بازنشستگی را مکلف کردیم دو سال قبل از بازنشستگی، برنامه ریزی لازم را برای این افراد داشته باشند و همچنین از افراد بازنشسته بتوانیم در جاهای مختلف استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تامین اجتماعی و بیمه ها نیز توضیح داد: در این موضوعات حتی در سبک مصرف دارو مشکل داریم و باید بتوانیم از این سرمایه ملی استفاده کرده و سبک مصرف خود را درست کنیم.

به گفته ربیعی، بیمه های اجتماعی روز به روز به رسالت خود عمل می کنند، اما منابع آنها محدود است و نیاز به فرهنگ سازی در این خصوص وجود دارد.

وی ادامه داد: در بیمه ها به سمت برنامه های پیشگیرانه حرکت کردیم که این موضوع از خدمات دندان‌پزشکی کودکان آغاز شده و در غربالگری ها نیز اقداماتی انجام شده است به طوری که قرار است در بهزیستی غربالگری شنوایی اجباری شود تا هر کسی که دفترچه بیمه دارد فرزند خود را برای غربالگری شنوایی به مراکز بیاورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه منابع و مصارف بیمه ها باید یکسان شود، اضافه کرد: فرهنگ مصرف را باید تغییر دهیم و همچنین در حوزه بازنشستگی نیز مسائل و مشکلات زیادی پیش روی ما است و اعزام ۲۰۰ بازنشسته به سفر زیارتی یکی از اقداماتی بود که از سال گذشته در تامین اجتماعی آغاز شده است.

ربیعی از راه اندازی خانه های امید برای بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد و گفت: باید بتوانیم از ظرفیت بازنشسته ها استفاده کنیم نه اینکه بازنشستگی را بحران ببینیم بلکه از آنها به عنوان یک سرمایه اجتماعی بهره مند شویم.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قطع یارانه ۲ میلیون نفر تا پایان مرداد انجام می شود و چنانچه اشتباهاتی در حذف یارانه برخی افراد وجود داشته باشد، اصلاح می کنیم و آنها را برمی گردانیم و به سمت اجرای قانون مجلس حرکت می کنیم.

ربیعی افزود: باید یارانه ها را به سمت کودکان بازمانده از تحصیل و دارای سوءتغذیه پیش ببریم که این موضوع در اولویت برنامه ها قرار دارد.

وی به نشاط اجتماعی نیز اشاره کرد و ادامه داد: جامعه توسعه یافته، جامعه ای نیست که روی تلی از طلا بخوابد بلکه جامعه باید رضایت داشته باشند. مادامی که شکاف بین واقعیت و انتظار ایجاد شود نمی توان جامعه موفقی داشت و آنچه ما در حال حاضر نیاز داریم نشاط اجتماعی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه میزان اعتماد در خانواده ها باید بالا رود، اظهار کرد: در سنجشی که انجام شده میزان اعتماد به دولت نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه رو به صعود است.

ربیعی گفت: فرهنگ حق الناس باید در جامعه جا بیفتد به طوری که تمام اموال وزارتخانه و زیر مجموعه آنها حق الناس است . اما عده ای به خودشان اجازه می دهند فکر کنند که اموال تامین اجتماعی صاحب ندارد و می توانند آن را تصاحب کنند. باید به سمتی حرکت کنیم که اگر فردی به مال بهزیستی، کارگر و بازنشسته که حق الناس است تعدی کند، تنش بلرزد.