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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۳۳

همايش "بررسي نهضت عاشورا " در زيمبابوه برگزار شد

همايش "بررسي نهضت عاشورا " در زيمبابوه برگزار شد

به مناسبت محرم ، همايش "بررسي نهضت عاشورا" با هدف بررسي نقش واقعه عاشورا در تاريخ اسلام و جايگاه قيام امام حسين(ع) با حضور بانوان مسلمان در زيمبابوه برگزار شد .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهرگ امير بهرام عرب احمدي وابسته فرهنگي ايران  طي سخناني دراين همايش با تحليل قيام حضرت امام حسين (ع) و نتايج درخشان حاصل از شهادت  امام سوم شيعيان و ياران با وفايش دراستحكام مذهب تشيع ، فرازهايي از سخنان حضرت امام حسين (ع) در ارتباط با دلايل قيام ايشان را برشمرد .

وي نهضت تشيع را نهضتي پرتداوم دانست كه در مسير باروري آن خونهاي بسياري نثار شده است .

عرب احمدي گفت: تمام ائمه شيعه از امام اول تا امام يازدهم (ع) در راه شكوفايي مكتب اهل البيت (ع) به شهـــادت رسيدند.

در اين همايش همچنينرحمتالله از شيعيان بومي و رئيس سازمان انصار اهل البيت (ع) و زهرا ماكواينجا رئيس سازمان زنان فاطمه الزهرا(س) نيز در سخناني به بررسي عاشورا و درسهاي سياسي اجتماعي حاصل از اين واقعه خونبار پرداختند .

اين همايش با همكاري نمايندگي فرهنگي ايران در زيمبابوه و مشاركت سازمان زنان فاطمه الزهرا (س) برگزار شد .

 

کد مطلب 287304

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