اجرای عملیات آسفالت نیمه گرم الیافی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری گفت: در گذشته به علت وزن زیاد اتوبوس ها و نیروهای ثقلی و ایجاد تنش و ترک های خستگی در لایه های زیر سازی مسیر و ایستگاه های اتوبوس با مشکلاتی مواجه بودیم.

وی افزود: به همین علت با مشارکت دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، اجرای روشی جدید برای رفع نقایص روسازی راه در منطقه ۸ در دستور کار قرار گرفت.

نوری با اشاره به برخی از خصوصیات این تکنولوژی نوین اظهار داشت: افزایش دوام،مقاومت در برابر تغییر شکل های ترک های حرارتی، انعکاسی، خستگی و شیار شدگی و امکان ایجاد کاهش ضخامت در رویه راه به دلیل افزایش مدول بر جهندگی و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و حداقل شدن صدا در هنگام رانندگی از مزایای آسفالت نیمه گرم الیافی است که می تواند در سطح شهر تهران نیز مورد استفاده قرار گیرد.