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۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۱۵

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اجرای عملیات آسفالت نیمه گرم الیافی در شرق تهران

اجرای عملیات آسفالت نیمه گرم الیافی در شرق تهران

شهردار منطقه ۸، با اشاره به ساماندهی پایانه ها و مسیر خطوط اتوبوس های تندرو، از اجرای عملیات آسفالت نیمه گرم الیافی در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری گفت: در گذشته به علت وزن زیاد اتوبوس ها و نیروهای ثقلی و ایجاد تنش و ترک های خستگی در لایه های زیر سازی مسیر و ایستگاه های اتوبوس با مشکلاتی مواجه بودیم.

وی افزود: به همین علت با مشارکت دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، اجرای روشی جدید برای رفع نقایص روسازی راه در منطقه ۸ در دستور کار قرار گرفت.

نوری با اشاره به برخی از خصوصیات این تکنولوژی نوین اظهار داشت: افزایش دوام،مقاومت در برابر تغییر شکل های ترک های حرارتی، انعکاسی، خستگی و شیار شدگی و امکان ایجاد کاهش ضخامت در رویه راه به دلیل افزایش مدول بر جهندگی و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و حداقل شدن صدا در هنگام رانندگی از مزایای آسفالت نیمه گرم الیافی است که می تواند در سطح شهر تهران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 2873053
حبیب احسنی پور

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