مشاغل غیرمولد به درد اقتصاد کشور نمی خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موالی‌زاده در مراسم تودیع خود و معارفه معاون فرهنگی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که روز یکشنبه برگزار شد، افزود: ۸۰ درصد از کارهایی که انجام می‌شود، در بقیه زمینه‌ها شبه کار است و ۲۰ درصد کار طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه باید برنامه‌ریزی‌های لازم جهت کاهش شبه کار انجام شود، گفت: کشور را باید تبدیل به کارگاهی بزرگ برای کارهای ماندگار کنیم و هر وقت سرمایه اجتماعی خوبی شکل گیرد، می‌توانیم به موفقیت‌ دست پیدا کنیم.

موالی‌زاده تاکید کرد: امروز در جامعه به شدت نیازمند این هستیم که سرمایه اجتماعی تقویت شود و احساس اطمینان متقابل، نظم کاری و توجه به منافع ملی در محیط‌های خانواده و کار ایجاد شود.

به گفته معاون فرهنگی سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نگاه به منابع ملی باید پررنگ‌تر شود و از حوزه منافع شخصی، خارج و به سمت منابع اجتماعی و ملی حرکت کنیم و مطمئنا چنانچه منابع ملی تامین شود، منافع شخصی نیز تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه باید کار و تلاش در جامعه تبدیل به فرهنگ عمومی شود، گفت: امروزه واژه «زرنگی» تبدیل به یک تحول شده؛ بطوریکه کسی که کمتر کار کند و بیشتر درآمد داشته باشد، را زرنگ می‌دانند در حالی که این‌گونه نیست.

موالی زاده اظهار داشت: در حال حاضر در جامعه مشاغلی شکل گرفته که مولد نیستند و به درد اقتصاد کشور نمی‌خورند، به همین دلیل مشکلاتی را ایجاد کرده‌اندبه همین دلیل باید سعی کنیم فاصله طبقاتی کم شود و به طبقه متوسط جامعه بیشتر بپردازیم.

معاون فرهنگی سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: هر چه طبقه متوسط فربه‌تر شوند، جامعه قوام بیشتری پیدا خواهد کرد و هر چه فاصله طبقاتی بیشتر شود، میزان خروج سرمایه از آن کشور افزایش پیدا می‌کند و هر چه فاصله علمی بیشتر شود، میزان خروج نخبگان بیشتر خواهد شد و هر چه فاصله سیاسی بیشتر شود، قطب‌بندی سیاسی بیشتر شده و میزان خروج نیروها بیشتر می‌شود.

موالی‌زاده با تاکید بر اینکه بحث اعتدال به عنوان گفتمان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: وزارتخانه به دنبال افزایش رفاه و کم کردن فاصله‌هاست و به مجموعه‌هایی که کمتر مورد توجه هستند، باید بیشتر پرداخته شود.

در ادامه محمد مهدی حیدریان معاون فرهنگی جدید وزارتخانه نیز گفت: تعامل با حوزه فرهنگ و هنر را در اولویت برنامه‌های خود قرار خواهیم داد و هنرمندان و اهل فرهنگ دو ویژگی بارز دارند؛ به طوری که بسیار عالم، فرهیخته و تیزبین هستند که از این خصوصیت‌ها می‌توان در پیشبرد اهدافمان و فرهنگسازی در جامعه استفاده کرد.