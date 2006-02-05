وظايف 4 گانه بانك مركزي در تامين مسكن خانوارهاي كم درآمد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تجهيز منابع مورد نياز براي تامين مسكن خانوارهاي كم درآمد جامعه در سال اول اجراي آيين نامه رونق بخش مسكن تا 3 هزار ميليارد ريال تسهيلات را در نظر خواهد گرفت.

بانك مركزي در سال هاي بعد و به منظور تداوم آيين نامه اجرايي تامين مسكن خانوارهاي كم درآمد متناسب با افزايش تعداد واحدهاي مسكوني و تورم سالانه وظايف چهارگانه ديگري نيز دارد.

ايجاد تمهيدات لازم به منظور استفاده از حساب ذخيره ارزي در چارچوب قوانين و مقررات براي ارايه تسهيلات تامين مسكن خانوارهاي كم درآمد وظيفه بعدي محول شده به بانك مركزي توسط هيات دولت اعلام شده است.

اين گزارش حاكي است كه بانك مركزي بخشي از منابع خود را به بانك مسكن در قالب تسهيلات مي دهد و همچنين قسمتي از منابع حاصل از انتشار اوراق مشاركت توسط اين بانك را براي اين منظور تخصيص خواهد داد.

صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت براي بانك مسكن ، وظيفه سوم محول شده به بانك مركزي توسط هيات دولت است.

همچنين بانك مركزي تمهيدات لازم براي تبديل مطالبات آتي بانك مسكن ناشي از تسهيلات اعطايي به وجوه نقد براي تامين مسكن خانوارهاي كم درآمد را ايجاد خواهد كرد.