به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش اینترنتی بلیت های نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» به کارگردانی افشین زمانی که از ۱۸ مردادماه ساعت ۲۰:۳۰ در نمایشخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می‌رود، از یکشنبه ۱۱ مردادماه آغاز ‌‌شد.

این نمایش چهار سال قبل نیز توسط همین کارگردان در سالن محراب روی صحنه رفته و همچنین در جشنواره های مختلفی موفق به کسب جوایزی شده بود.

در این نمایش ۷۰ دقیقه ای، تینا بخشی، سهیل ساعی، یلدا عباسی، پانته آ مرزبانیان، معصومه عزیز محمدی، سهیل محزون، مریم توکلی، قاسم محبی، هومن رستگار، مهدی بزرگ زاده، امیر ستوده، شهروز شبستری، محمد ابوحمزه و وحید کلیایی به ایفای نقش می پردازند.

علی شادمان از «میم مثل مادر» تا «مرده های بی کفن و دفن»

علی شادمان به لیست بازیگران تئاتر «مرده های بی کفن و دفن» اضافه شد.

با اضافه شدن علی شادمان به گروه بازیگران این اثر نمایشی، لیست بازیگران «مرده های بی کفن و دفن» تقریبا تکمیل شده است. دیگر بازیگران این اثر، تمرین خود را از چند ماه گذشته آغاز کرده اند.

«مرده های بی کفن و دفن» اثر ژان پل سارتر را منوچهر هادی کارگردانی می کند و تهیه کنندگی کار برعهده مهدی محرابی است.

اولین تجربه کارگردانی تئاتر هادی قرار است از اوایل شهریور ماه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه برود. منوچهر هادی تاکنون کارگردانی ۵ فیلم سینمایی «من سالوادور نیستم»، «قرنطینه»، «یکی می خواد باهات حرف بزنه »، «دنیای پر امید»، «زندگی جای دیگری است» را برعهده داشته که به غیر از «دنیای پر امید» نویسندگی ۳ اثر دیگر نیز با وی بوده است.

ژان پل سارتر متفکر، فیلسوف اگزیستانسیالیست، رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و منتقد فرانسوی است که «هستی و نیستی»، «سن عقل»، «تهوع»، «مرده های بی کفن و دفن»، «گوشه نشینان آلتونا»، «دست های آلوده»، «دیوار»، «مگس ها» و ... ار جمله آثار وی به شمار می روند.

نمایشنامه «مرده‌های بی کفن و دفن» داستان گروهی از پارتیزان‌های فرانسوی در جنگ جهانی دوم را روایت می‌کند که در پی یک عملیات توسط پلیس دستگیر شده و مورد شکنجه و بازجویی قرار می‌گیرند تا سرکرده خود را به اصطلاح «لو» بدهند، اما آنها با تحمل شکنجه‌های سخت، اعتراف نمی‌کنند، چرا که اعتقاد دارند اگر کلامی از رییس و سرکرده خود بگویند، دچار شکستی با حقارت و خواری شده‌اند.

در این اثر یکتا ناصر، سیروس همتی، کاظم بلوچی، رسول نجفیان، سینا رازانی و ... ایفای نقش می کنند.