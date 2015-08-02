به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین مهدوی‌عادلی با بیان اینکه در دنیای امروز، جوامع مختلف علاوه بر رشد اقتصادی به دنبال ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای خود نیز هستند، گفت: تأمین‌اجتماعی به عنوان نهادی ملی، یکی از ارکان مهم دخیل در دستیابی به اهداف توسعه‌ پایدار تلقی می‌شود؛ سازوکاری که متضمن تأمین رفاه و آسایش آحاد شهروندان هر کشور است.

وی اظهار کرد: حیطه مسئولیت تأمین‌اجتماعی علاوه بر تأمین معیشت و سلامت مردم، حضور در عرصه‌های کلان اقتصادی و تضمین ثبات در تولید و اشتغال است.

مهدوی عادلی افزود: صندوق‌های بازنشستگی یا در عنوان کلی‌تر سازمان‌های تأمین‌اجتماعی در کنار تضمین آینده قشر کارگر با پرداخت مستمری و برقراری بیمه‌های درمانی و بیکاری، از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان زیربنایی کشور به ایجاد اشتغال پایدار و تحقق رفاه اجتماعی کمک می‌کنند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بخشی از سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی با هدف افزایش رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود و بخش دیگر از سرمایه‌گذاری‌ها، بازده مطلوب اقتصادی برای فراهم شدن امکان استمرار خدمات و ارتقای کمی و کیفی خدمات را مدنظر دارد.

مهدوی عادلی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی همواره متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها بوده است، افزود: با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید در فراهم کردن ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و حضور فعال ایران در عرصه دیپلماسی خارجی، امید می‌رود اقتصاد کشور در آینده نزدیک از رونق بیشتری برخوردار شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به حضور سازمان تأمین‌اجتماعی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و همچنین کسب و کار‌های با قابلیت رقابت جهانی، فرصت پیش‌رو، فرصتی مغتنم خواهد بود تا سازمان علاوه بر امکان دسترسی به بازار‌های بین‌المللی و افزایش میزان تولید به عنوان محلی مناسب به منظور جذب سرمایه‌های بین‌المللی نقش موثری ایفا کند. در این راستا با توجه به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در اقتصاد کشور، در صورت وصول مطالبات ۹۰ هزار میلیاردی خود از دولت می تواند این نقش را پررنگ تر کرده و در جهت خروج از رکود و تبدیل آن به رونق، راهگشا بوده و در زمینه سرمایه گذاری و استغالزایی به دولت کمک شایانی کند.

مهدوی عادلی با تأکید بر اینکه بخشی از منابع سازمان تأمین‌اجتماعی از سود سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی این سازمان به دست می آید و هرچه سازمان بتواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهد، امکان ارتقای کمی و کیفی خدمت‌رسانی به ذی‌نفعان خود را خواهد داشت، گفت: نکته قابل توجه در مورد منابع سازمان تأمین‌اجتماعی این است که امکان تأثیرگذاری سازمان بر درآمد‌های حاصل از وصول حق بیمه‌ها تا حد زیادی محدود است و این بخش از منابع، متأثر از سیاست‌های کلان کشور در مورد اشتغال هستند اما افزایش بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی منوط به تصمیمات صحیح اقتصادی خود سازمان و البته تا حدودی متأثر از سیاست‌های دولت است.

وی تصریح کرد: افزایش هرچه بیشتر بازده سرمایه‌گذاری‌های سازمان به معنی افزایش توان سازمان در ارائه خدمات و افزایش رفاه اجتماعی و رضایتمندی ذی‌نفعان است.

مهدوی عادلی افزود: به‌منظور بهره‌برداری هرچه بیشتر از فرصت‌های اقتصادی پیش‌رو با توجه به نتایج مذاکرات هسته‌ای و افزایش احتمال لغو تحریم‌ها، طرح ایجاد زیرساخت‌های لازم برای افزایش هم‌افزایی در میان شرکت‌های زیرمجموعه سازمان در دستور کار هیئت‌مدیره این سازمان قرار گرفته و امید است با سیاست‌های اتخاذ شده، زمینه‌های مساعدی برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصادی سازمان و کشور فراهم شود.