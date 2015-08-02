خسارات ناشی از تصادفات در کرمانشاه ۱۲ درصد کاهش یافت

سرهنگ غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۴ ماهه نخست سال جاری با ۱۵ درصد کاهش کشته‌های ناشی از تصادفات در استان کرمانشاه مواجه بودیم و تصادفات منجر به جرح نیز با ۶ درصد کاهش مواجه بوده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رضایت‌بخش است.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی خسارات ناشی از تصادفات رانندگی در استان کرمانشاه افزود: متاسفانه عابران پیاده ۵۰ درصد تلفات سوانح راندگی در سطح استان را تشکیل می‌دهند.

وی تمرکز پلیس راهور در این برهه زمانی را بر انجام بی‌عیب و نقص و رضایت‌بخش طرح تابستانه یاد کرد و گفت: ارائه خدمات، هدایت و روانسازی ترافیک در این طرح اولویت ما است و در این راستا از حداکثر توان نیروهای ستادی و راهور استفاده می‌شود.

سرهنگ امیدی از برگزاری همایش همیاران پلیس در هفته ناجا خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از ۴۰ هزار همیار پلیس در استان کرمانشاه وجود دارد که در راستای کمک به برقراری نظم و امنیت ترافیکی یاری‌رسان پلیس هستند.

وی تقدیر از رانندگان برتر را از دیگر برنامه‌های هفته ناجا برشمرد و گفت: خوشبختانه عملکرد پلیس راهور در مسائل فرهنگی ترافیکی خوب بوده و در آینده نیز آموزش مباحث ترافیکی به شهروندان دنبال می‌شود.

امیدی باابراز رضایت از نظم و مقررات در حوزه ترافیک شهرستانهای کرمانشاه گفت: شهرستان اسلام آباد غرب با توجه به بافت جمعیتی سال گذشته وضعیت نه چندان مطلوبی در بحث بی‌نظمی ترافیک داشت اما امسال باجبران این مشکل وضعیت بهتری پیدا کرده است.