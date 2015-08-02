خودروهای بهشت زهرا نیازمند تجهیز و نوسازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جدیدی در بازدید خود از سازمان بهشت زهرا و سالن عروجیان گفت: سازمان بهشت زهرا از جمله سازمان هایی است که در حال خدمات دهی ۲۴ ساعته است و نیازمند توجه ویژه است.

وی با اشاره به اولویت های این سازمان افزود: هم اکنون بحث جانمایی آرامستان های جدید در شهر تهران و نیز توسعه بهشت زهرا مطرح است که این به خودی خود دارای اهمیت است که البته با تدابیری که اندیشیده شده و نیز جانمایی که صورت گرفته این موضوع مرتفع خواهد شد.

جدیدی اضافه کرد: به واسطه آنکه اعلام قطعی مکان جدید موجب اخلال در روند مذاکرات و سود جویی برخی از دلالان و واسطه ها و نیز ارزش کاذب برای زمین ها می شود لذا تا زمانی که این مکان قطعی نشود، قرار نیست در خصوص مکان این گورستان صحبتی شود. اما می توانیم بگوییم مشکل ظرفیت بهشت زهرا تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.

معاون نظارت شورا افزود: برای مکان جدید نیاز به ایجاد زیر ساخت هایی مانند غسالخانه نیست کما اینکه بسیاری از اقدامات اینچنینی نظیر تطهیر متوفی ها و نیز صدور جواز دفن در دیگر گورستان های شهر در بهشت زهرا انجام می شود.

جدیدی اظهار داشت: بر این اساس می توانیم بگوییم مشکل ظرفیت بهشت زهرا قابل حل خواهد بود اما این سازمان دغدغه های دیگری دارد و ما متاسفانه تنها بر یک موضوع تمرکز کرده ایم.

وی یاد آور شد : سازمان بهشت زهرا در حال خدمات دهی ۲۴ ساعته می باشد که این خدمات دهی موجبات فرسودگی برخی تجهیزات را فراهم آورده است.

جدیدی گفت: بر اساس گزارش های ارائه شده در حال حاضر آنچه بیش از موضوعات دیگر دارای اهمیت است نوسازی خودروهای این سازمان است، خودروهایی که در سال بیش از ۳ میلیون کلیومتر در سطح شهر پیمایش دارند که در انتقال متوفی ها به شهر ستان نیز این رقم به بیش از ۹ میلیون کیلومتر می رسد. این در حالی است که این خدمات رسانی تنها کفاف هزینه سوخت این خودروها را می دهد.

عضو شورا افزود: روزانه بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ فوتی به بهشت زهرا (س) وارد می شوند که این مهم توسط خودروهای سازمان صورت می گیرد این در حالی است که در حوادث غیر مترقبه نیز از این خودروها کمک گرفته می شود.

جدیدی خاطر نشان کرد: در حال حاضر خودروهای این سازمان نیاز فوری به تجهیز و نوسازی دارند که البته در این مسیر باید سطح انتظارات و توقعات مردم نیز در نظر گرفته شود.

معاون نظارت شورا همچنین اظهار داشت : بهشت زهرا (س) بهترین مکان برای انجام اقدامات فرهنگی است چرا که ضمیر شهروندان در این مکان برای دریافت پیام های فرهنگی آمادگی بسیار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت های این مکان گفت: وجود مزار شهدا خود بزرگترین مدرسه فرهنگ سازی است که می توان از آن استفاده کرد.

جدیدی تصریح کرد: با این وجود و در کنار اقدامات خوبی که صورت گرفته باید گفت تمرکز بر این اقدامات نیز خود همسان توسعه بهشت زهرا دارای اهمیت است .

معاون نظارت شورا همچنین در بازدید از سالن تطهیر کنندگان عروجیان بار دیگر بر سختی این شغل تاکید کرد و گفت: بهشت زهرا دیگر مکان ۲۰، ۳۰ سال گذشته نیست که روزی ۷ یا ۸ تن فوتی به آنجا برده شود کما اینکه عوامل فوت هم تغییر یافته از بیماری های واگیر دار تا سوانح غیر قابل تصور اما با این وجود عزیزانی در این سالن مشغول خدمات رسانی هستند که تمامی این مشکلات را به جان می خرند و با خلوص نیت به فکر خدمت به شهروندان می باشند.

جدیدی افزود: از اینرو هر چه قدر برای ارتقای کیفی زندگی این عزیزان تلاش شود باز کم کار شده است. این مشاغل جز مشاغل سخت و زیان آور به حساب می آیند و باید تاکید کنم تمامی کسانی که در این سالن ها کار می کنند چون با این معضلات درگیرند باید جز مشاغل سخت و زیان آور به شمار آیند.

معاون نظارت شورا خاطر نشان کرد: در این بازدید مشخص شد سازمان بهشت زهرا یک سازمان پویا و منسجم است چرا که شهروندان از بدو ورود به سازمان می توانند کوچکترین مسائل خود را بدون سردرگمی دنبال کنند. از اینرو جا دارد به مدیران و کارکنان این مجموعه یک خسته نباشید جانانه گفت.

وی با انتقاد از برخی سخنان افزود: در بهشت زهرا موارد بسیاری به چشم می خرد که حتی متوفی ها رایگان دفن می شوند و تمامی اقدامات دفن برای آنان نیز صورت می گیرد اما متاسفانه این موارد دیده نمی شود.

در این بازدید همچنین عباس جدیدی در مزار شهدا نیز حضور یافت و در میدان ۳۰ هزار شهید نام های این عزیزان را گلباران کرد.

جدیدی گفت: یکی از اقدامات موثر برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جامعه زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان است. نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه موجب خنثی شدن ترفندها و توطئه های فرهنگی دشمن می شود.

‌معاونت نظارت شورا در پایان افزود: یکی از موضوعات جالب در این بازدید آمادگی همه جانبه این سازمان برای مواقع بحرانی و حوادث غیر مترقبه است که این مهم نیز جای قدر دانی دارد.