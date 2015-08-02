سازمان تامین اجتماعی پرچالش ترین نهاد کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید تقی نوربخش گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی به موجب اساسنامه و قوانین حاکم بر فعالیت آن، یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش بیمه‌ای کارگران مزد و حقوق‌بگیر (به‌صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به‌ صورت اختیاری) است.

وی افزود: این سازمان، یک نهاد عمومیِ غیردولتی است که منابع مالی آن از محل اخذ حق‌بیمه‌ها (با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما) تأمین می‌شود و برای تأمین و ارائه خدمات مورد تعهد، متکی به منابع دولتی نیست.

نوربخش تصریح کرد: با توجه به هزینه هنگفت تأمین و ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیش از ۴۰ میلیون نفر اقشار تحت‌پوشش، در کنار حق‌بیمه‌های پرداختی نیروهای مولد و شاغلان امروز که سهم عمده‌ای در کل منابع ورودی به صندوق تأمین‌اجتماعی دارد، یکی دیگر از منابع بالقوه درآمدی این سازمان برای تأمین بخشی از تعهدات بلندمدت خود در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران، سود حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌شدگان است.

وی با اشاره به تجربیات جهانی در زمینه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه اجتماعی و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی این حوزه مانند اتحادیه جهانی تأمین‌اجتماعی (ISSA) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) در این زمینه، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و بازنشستگی براساس اصول علمی و تجارب جهانی، برای تداوم و استمرار ارائه خدمات، لازم است تا ارزش ذخایر شکل‌گرفته از محل دریافت حق بیمه شاغلان را حفظ کرده و در گذر زمان افزایش دهند.

وی افزود: به تعبیری برای پاسخگویی به تعهدات آینده این سازمان‌ها، لازم است تا وجوه در اختیار، به‌صورت متمرکز و با بهره‌گیری از هم‌افزایی در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، مورد استفاده قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی براساس چنین ضرورت‌هایی از حدود سه دهه پیش آغاز شده و استمرار یافته است، افزود: امروزه با توجه به چالش‌های متأثر از افزایش تعداد مستمری‌بگیران و ورود صندوق تأمین‌اجتماعی به دوران سالمندی و نیز با توجه به تغییر سپهر اقتصادی کشور در پی رفع احتمالی تحریم‌های ظالمانه، در کنار تلاش برای بازگرداندن تعادل به منابع و مصارف، ضروری است موضوع فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان‌ با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و شفاف‌سازی هرچه بیشتر همه ابعاد فعالیت‌های اقتصادی سازمان، یکی از نکاتی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: با قیاسی ساده میان ذخایر و اندوخته‌های موجود و حجم تعهدات سازمان در قبال مستمری‌بگیران فعلی و آتی، می‌توان دریافت که نه تنها این سازمان برخلاف آنچه گاه تصور می‌شود سازمان پولداری نیست؛ بلکه یکی از پرچالش‌ترین نهادهای کشور در حوزه تأمین مالی است و ضروری است که در عین تلاش برای تقویت حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان و کارآمدسازی روزافزون آن، اقدامات اطلاع‌رسانی و فرهنگی در این زمینه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا جایی برای برخی ابهامات احتمالی درباره دلایل، الزامات و ابعاد این فعالیت‌ها باقی نماند.

وی افزود: حوزه‌های اقتصادی وسرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره جدید فعالیت این سازمان و با توجه به رویکردهای مورد تأکید دولت تدبیر و امید، به‌دور از رویکردهای سیاسی و با توجه به اصول پاک‌دستی، امانتداری، شفافیت، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

نوربخش گفت: برگزاری نخستین نمایشگاه «تأمین‌اجتماعی، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار» با حضور فعال بخشی از مؤسسات و شرکت‌های شاخص تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا)، ضمن فراهم آوردن بسترهای اجرایی لازم برای هم‌افزایی بیشتر در این حوزه، به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی سازمان کمک کرده و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را به همراهی بیشتر با سازمان برای رفع مشکلات مبتلابه سوق خواهد داد و همچنین به مراجع قانونی در دولت و مجلس کمک می‌کند که در اتخاذ تصمیمات مرتبط با حوزه عمل این سازمان، از جمله در بررسی طرح‌ها و لوایح تکلیفی، مقدورات عینی سازمان را بیشتر از پیش مدنظر قرار دهند.