محمود پیشگاههادیان ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﺑﺎ اﺷاﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺩﺭﺻدد اﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪاﺕ ﺧﻮﺩ به امیر قلعهنویی است، ضمن بیان مطلب فوق ﮔﻔﺖ: ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ امیر قلعهنویی، مسئولان ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ۲۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ و ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺁنها هستند.
وی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺩا ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮاﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮییﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ میکند، اﻓﺰﻭﺩ: اﻭاﺧﺮ این هفته، رئیس ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻠﻮاﻥ و اﻣﻴﺮ قلعهنویی طی نشستی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ ﺑﺮﮔﺯاﺭ میشود، ﻣﺸﻜﻼﺕ مالی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭا ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻭﺭﺯشی ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ بندرانزلی با اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ انزلی ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ و رئیس ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻠﻮاﻥ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ برای ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻠﻮاﻥ اﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ فعلی ﻫﺴﺘﻨﺪ، تصریح کرد: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪﺑﻨﺪ و ﺩﻧﻴﺎﻣﺎلی ﺩاﺭای مسئولیت حقوقی ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻠﻮاﻥ یازی میرسانند.
وی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ انزلی ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺭاﻳﺰنی برای ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺁﺯاﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎه است، یادآور شد: اﺯ سوی ﺧﺴﺘﻪﺑﻨﺪ، ﻣﺬاﻛﺮاﺕ اﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ مسئولان ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺁﺯاﺩ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ و ﻃﺒﻖ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎیی ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻣﺎلی ﺑﺎ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯاﺩ ﻛﺸﻮﺭ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻩ، ﻧﻬﺎیی ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاﺭی ﺟﻠﺴﺎتی ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ اﺳﺖ.
پیشگاههادیان در پایان گفت: ﺗﻴﻢ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ مطلوبی ﺑﻪ ﺳﺮ میبرد و ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻜﻞ خاصی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ.
به گزارش خبرنگار مهر، ﺗﻴﻢ فوتبال ﻣﻠﻮاﻥ بندرانزلی ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻡ اﺯ بازیهای ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯاﺩی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼلی ﻗﺮاﺭ میﮔﻴﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺮبی ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺁﻥ، ﺗﻴﻢ ﺣﺮﻳﻒ ﺭا ﺭﻫﺒﺮی میﻛﻨﺪ.
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