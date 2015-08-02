دهه کرامت و فرهنگ رضوی راه مقابله با تبلیغات دشمنان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی،در نشست شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های دهه کرامت، با تاکید بر اینکه متاسفانه امروزه جهان اسلام دچار اختلافات شده است، تصریح کرد: در موقعیتی که تمام دنیای استکبار و رسانه های دشمنان به خصوص رسانه های صهیونیستی به دنبال ترویج تفرقه و کینه توزی بین مسلمانان هستند دهه کرامت و ترویج فرهنگ ناب رضوی می تواند فرصت مناسبی برای مقابله با ضد تبلیغات دشمنان باشد.

وی با اشاره به اینکه امروزه علاوه بر جهان اسلام، در عرصه بین الملل،دیگر کشورها، نیز نیازمند فرهنگ رضوی و فرهنگ اهل بیت هستند، اظهار کرد: امروزه شاهد آن هستیم که دنیا درگیر مشکلاتی همچون جنگ و خونریزی است و بسیاری از مردم دنیا نیازمند معارف رضوی هستند. دهه کرامت فرصتی است که از رحمت و رافت رضوی نهایت استفاده و بهره مندی را داشته باشیم.

وی اشاره ای به مناظرات با بزرگان دیگر ادیان در عصر خود داشت و افزود: در این رابطه ارتباط موثر با فرهنگ ها و دیگر اقوام دنیا از بزرگترین شاخص هایی است که باید از زندگی حضرت رضا(ع) درس گرفت چرا که ایشان با مذاهب و ادیان دیگر با زبان و با فرهنگ خودشان ارتباط برقرار کردند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: برنامه های ویژه حضرت رضا(ع) نباید به دهه کرامت محدود شود بلکه وظیفه داریم تا در تمام طول سال نسبت به آن اهتمام داشته باشیم، هرچند نمود بیشتر این برنامه ها در دهه کرامت خواهد بود.

وی بر پیشگیری از برنامه های تکراری و کلیشه ای در دهه کرامت تاکید کرد و ادامه داد: توجه به مخاطبان و نوآوری و استفاده از تکنولوژی های نوین در برنامه ها از دیگر نکاتی است که باید در عرصه جشن های دهه کرامت نسبت به آن توجه ویژه داشت.

رشیدیان تاکید کرد: باید در جهت مردمی کردن مخاطبان برنامه های جشن های دهه کرامت تلاش جدی داشته باشیم. ما به عنوان مدیران اجرایی این جامعه وظیفه داریم که اشاعه دهنده فرهنگ رضوی و نه تنها در سطح شهر مشهد بلکه در تمام دنیای اسلام باشیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: خدمت در ساحت سیره و معارف رضوی نباید به شکل کار اداری باشد بلکه باید عاشقانه و با تمام وجود در این مسیر حرکت کرد و آنچه در توان فکری، جسمی، علمی داریم در این راه هزینه کنیم.

بومی سازی برنامه های جشنواره در نقاط مختلف دنیا

همچنین در این نشست سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) درسخنانی گفت: برنامه ریزی های جشنواره امام رضا(ع) حول سه حرم مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه (س) و حضرت شاهچراغ(ع) صورت می گیرد.

جعفری با اشاره به ترویج فرهنگ رضوی در طول سال به عنوان یکی از مهم ترین اهداف بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، تصریح کرد: اینگونه نیست که با اتمام دهه کرامت، فعالیت های رضوی تا سال بعد تمام شود بلکه این بنیاد ترویج فرهنگ رضوی را در طول سال در دستور کار خود قرار داده است چرا که می داند اثربخشی هر فعالیتی باید مستمر و پایدار باشد.

وی نهادسازی را یکی از راهبردهای اصلی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) دانست و افزود: معتقدیم که هر چه فعالیت ها به سمت مردمی شدن پیش رود ماندگاری بیشتری خواهد داشت و بر همین اساس تلاش داریم تا تشکل های مردمی جشن های این دهه و پربرکت را برعهده گیرند.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) بومی سازی برنامه های دهه کرامت را از دیگر راهبردهای جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در حوزه بین الملل عنوان و تصریح کرد: به دنبال آنیم که جشنواره امام رضا(ع) در هر نقطه از دنیا متناسب با فرهنگ منطقه و آن کشور برگزار شود.

وی اظهارداشت: جشنواره امام رضا(ع) با همکاری ۳۶۰ سازمان، دستگاه، نهاد و ارگان دولتی برای دستیابی به اهداف خود میکوشد که این همکاری و وفاق بی سابقه در کشور، در حوزه معارف رضوی امری ستودنی است.