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۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۰۶

زوج خوشبخت روستایی روی آنتن «سیمای خانواده»

زوج خوشبخت روستایی روی آنتن «سیمای خانواده»

برنامه «سیمای خانواده» روز دوشنبه ۱۲ مردادماه روش‌های ازدواج ساده و آسان را معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه «سیمای خانواده» که روز دوشنبه ۱۲ مرداد روی آنتن می رود علیرضا نبی کارشناس مهارت های زندگی و خانواده درباره ضرورت های ترویج ازدواج آسان بین خانواده ها گفتگو می کند.

در این برنامه قرار است یک زوج خوشبخت اهل روستای نهالدان که در آن سنت زیبا و پسندیده ازدواج به سادگی و بدون تشریفات برگزار می شود، حضور یابند. نهالدان، روستایی از توابع بخش داورزن در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی است.

این برنامه در بخشی دیگر میزبان سیدمحمد حسینی وزیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا درباره موضوع برنامه که ترویج ازدواج ساده و آسان بین جوانان است صحبت کند.

»سیمای خانواده» به تهیه کنندگی علی‌اکبر کریمی برنامه‌ای از گروه اجتماعی شبکه یک سیما است که از شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۱ روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 2873238
عطیه موذن

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